Soleil Sorge in lacrime, addio alla mamma Wendy Kay

“Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura. Il suo amore è l’universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di averti nella sua vita. Possa la tua anima alzarsi in grazia eterna mamma”. In un post Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello e influencer Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy Kay, scomparsa domenica 15 giugno a causa di un tumore. Aveva 59 anni. Il carosello di foto che accompagna il post mostra le due donne in momenti di tenerezza che evidenziano il loro profondo legame. Nella prima, Kay fa un buffetto sulle guance di Sorge, che arriccia il naso. Nella seconda, Kay spalanca le braccia in riva alla spiaggia, in una vera e propria ricerca di libertà. Nella terza, Sorge bambina sorride in braccio alla giovane mamma. Nella quarta, mamma e figlia, in compagnia di un cagnolino, si abbandonano a un momento di relax, Sorge che appoggia la testa sulla spalla di Kay. Gli scatti proseguono a bordo di una barca, e ancora in vacanza, al ristorante, al tramonto in cima una montagna, persino insieme ad alcuni elefanti che levano in alto la proboscide, un ricordo della loro partecipazione al reality di avventura Pechino Express, e infine mano nella mano negli studi di Verissimo, dove entrambe erano state ospiti nel marzo 2023. Proprio in quell’occasione, in presenza della conduttrice Silvia Toffanin, Sorge e Kay avevano raccontato il duro percorso intrapreso ormai da diversi anni nell’affrontare la malattia. “Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo...Quando è arrivata la diagnosi, c’è stato un momento di grande sconforto perché pensavamo di esserci lasciate tutto alle spalle. In questo momento la situazione è stabile ma purtroppo la paura rimane sempre”, aveva raccontato Sorge.