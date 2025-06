È morta Ananda Lewis, la vj che aveva raccontato il suo cancro al seno

Ananda Lewis , ex conduttrice televisiva e vj di Mtv, è morta mercoledì 11 giugno all’età di 52 anni a causa di un tumore al seno al quarto stadio . Lewis aveva scoperto nel 2020 la malattia, all’epoca al terzo stadio, ma aveva deciso di non curarsi come invece indicato dai medici. Da un lato temeva le mammografie e le radiazioni, dall'altro aveva scelto di non sottoporsi a mastectomia. Il cancro, però, era progredito al quarto stadio. In seguito, Lewis aveva dichiarato in diverse interviste di aver “deciso di tenere il mio tumore e cercare di eliminarlo in un modo diverso. Vorrei poter tornare indietro. È importante per me ammettere di aver sbagliato”. Aveva poi invitato le donne alla prevenzione. La sorella Lakshmi Emory ha annunciato la sua scomparsa in un post su Facebook: “Ora è libera, tra le sue braccia celesti. Riposa in pace”.

VOLTO DI PUNTA DI MTV

Nata il 21 marzo 1973 a Los Angeles, Lewis si era laureata alla Howard University nel 1995. Subito dopo aveva intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo come conduttrice di Teen Summit, dove si era concentrata sulle problematiche dell’adolescenza e aveva anche intervistato l’allora First Lady Hillary Clinton. Mtv l’aveva poi scelta come video jockey nel 1997, e sulla rete musicale Lewis aveva condotto programmi di successo come Total Request Live e Hot Zone. Nel 2001 aveva lasciato l’emittente e aveva poi condotto un proprio talk show. In seguito aveva lavorato come corrispondente per il programma di informazione The Insider. Dopo la diagnosi della malattia, aveva dichiarato in un’intervista:“Non voglio passare un minuto in più del necessario a soffrire inutilmente. Questa per me non è la qualità della vita che mi interessa. Quando sarà il momento di andarmene, voglio poter guardare indietro e dire: "L'ho fatta esattamente come volevo”.