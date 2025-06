Addio a Luciana Violini, la nonna di Fedez

Luciana Violini, nonna di Fedez, è morta a 94 anni. Ad annunciarlo su Instagram è stato proprio il rapper, condividendo numerosi scatti che ritraggono l'amata nonna in compagnia della sua famiglia.

Un rapporto speciale

Il legame tra Fedez e la nonna Luciana Violini è sempre stato speciale e profondo. Luciana, classe 1931, è diventata un volto noto al pubblico grazie ai video e alle foto che il rapper ha spesso condiviso sui social, raccontando momenti di quotidianità familiare con affetto e ironia. La loro relazione si è sempre distinta per la complicità: Fedez l’ha più volte definita la sua “fan numero uno”, e non sono mancati siparietti divertenti in cui lei commentava scherzosamente le sue canzoni o le vicende del nipote, magari leggendogli le carte. Luciana ha rappresentato per Fedez una presenza importante durante la sua infanzia, la sua adolescenza e anche quando, cresciuto, è diventato padre e marito. Anche nei momenti più difficili della sua vita, l’artista ha spesso ricordato quanto la famiglia, e in particolare la nonna, sia stata un punto fermo e una fonte di forza per lui.