Diane Keaton, il tatuaggio-dedica della figlia Dexter per gli 80 anni

La donna ha disegnato sul braccio tre sillabe in stampatello che recitano "LA DI DA", una citazione del film Io e Annie di Woody Allen del 1977 dove aveva recitato l'attrice Premio Oscar, scomparsa lo scorso ottobre all’età di 79 anni

“Mi manchi, mamma”. Il 5 gennaio Dexter White, la figlia di Diane Keaton, ha ricordato nel giorno dell’80esimo compleanno l’attrice Premio Oscar, scomparsa lo scorso ottobre all’età di 79 anni. La donna, 30 anni, ha pubblicato su Instagram la foto di un nuovo tatuaggio sul braccio, tre sillabe in stampatello che recitano “LA DI DA”, seguite da un piccolo cuore nero. Si tratta di una citazione del film Io e Annie di Woody Allen, che la madre aveva girato nel 1977. Dexter ha anche ringraziato il tatuatore delle star, WinterStone di Los Angeles (che vanta tra i clienti anche Jessica Alba, Alessandra Ambrosio e Matt Damon), per il “ricordo indelebile della mia incredibile mamma”. Nelle story Instagram ha infine condiviso l’immagine di una manicure con i pois e di un braccialetto al polso con un ciondolo a forma di cuore e le iniziali “DK”.

Foto tratta dal profilo Instagram di Dexter White

LA MATERNITÀ: L'ADOZIONE E L'AMORE PER I FIGLI Quando aveva 50 anni, Diane Keaton non era sposata e non aveva figli, ma nel 1996 aveva deciso di adottare la primogenita Dexter, che allora aveva pochi mesi. “Non pensavo che sarei mai stata pronta a diventare madre. La maternità non era un impulso a cui non potevo resistere, era più un pensiero che coltivavo da molto tempo. Così mi ci sono buttata”, aveva dichiarato nel 2008 a Ladies’ Home Journal. Nel 2001, l’attrice aveva poi scelto di adottare anche Duke, 25 anni. “Voglio esserci per loro. Voglio che il mio corpo e la mia mente rimangano forti e che condividano tutte queste lezioni di vita. Ma so anche che hanno bisogno della libertà e dell’indipendenza per imparare da soli”. Keaton aveva cresciuto i ragazzi da sola, dopo la morte del padre e la rottura con Al Pacino. “La relazione con lui è stata l’ultima legata all’idea di costruire una famiglia insieme”, aveva dichiarato a Io Donna nel 2011. “A quel punto mi sono chiesta: “La mia vita futura sarà stata tutta centrata su di me? Io, io e io?”". I figli hanno trascorso una vita lontano dai riflettori, tranne nelle rare occasioni nelle quali hanno supportato la madre, come la cerimonia delle impronte delle mani e dei piedi al TCL Chinese Theatre di Hollywood nel 2022. Per l’attrice, averli accanto significava “tutto”. All’epoca, aveva inoltre dichiarato: “Li adoro”. Approfondimento Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili