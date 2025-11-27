Baby Boom, annunciato il reboot del classico con Diane Keaton

A riportare per primo l’esistenza del progetto dedicato alla rinascita lassico della commedia statunitense degli anni Ottanta è stato il sito web americano The InSneider, che ha anticipato l’interesse dello studio nel rilanciare questa storia a distanza di decenni dalla sua uscita originale



Un classico della commedia statunitense degli anni Ottanta si prepara a tornare sotto una nuova luce. La notizia riguarda Baby Boom, film entrato nell’immaginario per l’interpretazione di Diane Keaton e oggi pronto a rinascere attraverso un progetto targato Amazon MGM Studios. La regia del nuovo adattamento è stata affidata a Michael Showalter, autore prolifico che negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nell’industria con titoli come The Idea of You e Hello, My Name is Doris. Il ritorno di questa storia, profondamente legata all’identità dell’epoca in cui nacque, apre la strada a un’operazione di attualizzazione definita dalle fonti come una vera “reimmaginazione”. A riportare per primo l’esistenza del progetto dedicato alla rinascita di Baby Boom è stato il sito web americano The InSneider, che ha anticipato l’interesse dello studio nel rilanciare questa storia a distanza di decenni dalla sua uscita originale.

Origini del film e valore culturale L'opera originale, Baby Boom, portava la firma di Charles Shyer alla regia, con uno script co-scritto insieme a Nancy Meyers, che ne fu anche produttrice. Il film deve molta della sua fama alla presenza di Diane Keaton, la cui verve comica permise di rendere iconico il personaggio della manager energica e competitiva del settore alimentare, travolta dall'arrivo inatteso di una neonata. L'evoluzione narrativa, scandita da scelte tanto difficili quanto spesso surreali, mostrava il percorso attraverso cui la protagonista riscopriva la propria forza, ridefinendo il senso di dedizione e impegno personale. Il successo della pellicola generò anche una breve esperienza televisiva. Dalla storia nacque infatti una sitcom trasmessa su NBC, interpretata da Kate Jackson, nota per Charlie's Angels, e da Joy Behar, volto di The View.

Il nuovo progetto Amazon MGM Studios Il reboot di Baby Boom è attualmente in fase preliminare, e molte informazioni fondamentali — dall’ambientazione al cast — non sono ancora state rese note. Le fonti vicine alla produzione parlano comunque di una “reimmaginazione”, suggerendo un approccio più ampio rispetto a un semplice aggiornamento della trama originale. A occuparsi della produzione saranno Stacey Sher per Shiny Penny, insieme a Michael Showalter e Jordana Mollick per Semi-Formal Productions. Il progetto verrà inoltre seguito da Katie Aquino, in qualità di executive producer per Shiny Penny, mentre Emily Crook si occuperà della supervisione per Semi-Formal.

Questa nuova versione di Baby Boom rientra nel quadro di un accordo first-look pluriennale stipulato tra Amazon MGM Studios e Semi-Formal, consolidando una collaborazione già attiva.

Michael Showalter e i progetti recenti Michael Showalter ha costruito negli ultimi anni un profilo riconoscibile nel panorama cinematografico contemporaneo. Tra i risultati più rilevanti figura la commedia romantica The Idea of You, con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, che ha raggiunto il record di miglior debutto per una rom-com nella storia di Prime Video. Oltre al reboot di Baby Boom, Showalter è impegnato nella realizzazione della commedia natalizia Oh. What. Fun., prodotta da Amazon MGM Studios e interpretata da Michelle Pfeiffer e Felicity Jones. L'uscita del film è programmata per il 3 dicembre 2025 su Prime Video.