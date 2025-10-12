Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Diane Keaton e Woody Allen, la coppia che riscrisse la commedia tra amore e cinema

Paolo Nizza

©Getty

In otto film insieme – da "Provaci ancora, Sam" a "Io e Annie", da "Manhattan" a "Misterioso omicidio a Manhattan" – la loro intesa ha trasformato il dialogo amoroso in arte. Keaton non fu solo interprete, ma una mente creativa capace di dare forma, voce e ironia ai personaggi femminili più iconici del cinema di Allen, cambiandone per sempre il linguaggio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ