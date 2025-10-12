In otto film insieme – da "Provaci ancora, Sam" a "Io e Annie", da "Manhattan" a "Misterioso omicidio a Manhattan" – la loro intesa ha trasformato il dialogo amoroso in arte. Keaton non fu solo interprete, ma una mente creativa capace di dare forma, voce e ironia ai personaggi femminili più iconici del cinema di Allen, cambiandone per sempre il linguaggio