Diane Keaton, la famiglia rivela le cause della morte

Diane Keaton è morta di polmonite. “La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e di sostegno ricevuti in questi ultimi giorni da parte della sua amata Diane, scomparsa di polmonite l’11 ottobre”, hanno dichiarato in esclusiva a People i parenti dell’attrice premio Oscar, morta a 79 anni. “Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e la sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di grande tristezza”, aveva dichiarato all’epoca un portavoce. Keaton non era apparsa in pubblico per alcuni mesi, e ora una fonte ha dichiarato che la sua salute “è peggiorata all’improvviso, il che è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene”. Infatti, la sua morte “è stata così inaspettata, soprattutto per una persona con una tale forza e spirito”. La fonte ha proseguito: “Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”. Ora i suoi cari hanno inoltre sottolineato le cause nelle quali l’attrice credeva: “Amava i suoi animali ed era ferma nel suo sostegno alla comunità dei senzatetto, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a una banca alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un omaggio meraviglioso e molto apprezzato per lei”.

ICONA DEL CINEMA Nata nel 1946 a Los Angeles con il nome di Diane Hall, Diane Keaton è stata un'icona intramontabile del cinema. Dopo aver iniziato la carriera a teatro, aveva esordito nel cinema con il primo ruolo di rilievo nei panni di Kay Adams nel film Il padrino (1972) con Al Pacino, parte che aveva ripreso nelle pellicole Il padrino – Parte II (1974) e Il padrino – Parte III (1990). Grazie all'interpretazione nel film Io e Annie (1977) che il regista, sceneggiatore, co-protagonista ed ex fidanzato Woody Allen ha basato ampiamente sulla sua vita, nel 1978 Keaton aveva conquistato il premio Oscar come Miglior attrice. In seguito, aveva guadagnato altre tre nomination agli Oscar come Miglior attrice per le sue interpretazioni nei film Reds (1981) di Warren Beatty, La stanza di Marvin (1996) e Tutto può succedere – Something's Gotta Give (2003). Tra le sue altre apparizioni si annoverano anche i film Il padre della sposa e Il club delle prime mogli, mentre l'elenco dei suoi ex co-protagonisti include Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Meryl Streep.