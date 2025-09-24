Cosa ha detto Keanu Reeves sulle presunte nozze con Alexandra Grant

Esplora tutte le offerte Sky
Cosa ha detto Keanu Reeves sul suo presunto matrimonio con Alexandra Grant

Spettacolo
©Getty

Il primo red carpet insieme risale al 2019. Negli ultimi giorni, l'anello visto all'anulare dell'artista aveva scatenato le voci secondo cui, i due, si sarebbero sposati in gran segreto in Europa. Un gossip che l'attore ha deciso di smentire

Dal 2018, Keanu Reeves è legato ad Alexandra Grant. Tuttavia, di recente, l'anello di diamanti visto all'anulare dell'artista ha scatenato il gossip secondo cui, i due, si sarebbero sposati in Europa con una cerimonia intima e segreta. A queste voci, l'artista ha scelto di rispondere per mezzo del suo agente. "Non è vero, non sono sposati": queste le sue parole, dette a E! News.

La relazione tra Keanu Reeves e Alessandra Grant

Sebbene non si siano ancora scambiati i voti nuziali, la relazione tra Keanu Reeves e Alexandra Grant prosegue a gonfie vele. A dimostrarlo c'è il post che Alexandra ha pubblicato all'inizio di settembre su Instagram, per celebrare il 61° compleanno di Keanu. "Sono così grata per il tuo amore e il tuo sostegno", ha scritto l'artista.

 

La coppia, che ha cominciato a frequentarsi nel 2018, è molto riservata. Ma, di tanto in tanto, nel corso delle interviste, ha raccontato qualcosa del rapporto. "È davvero meraviglioso stare con Alexandra", ha detto l'attore a Parade nell'agosto 2020. "Ci godiamo la reciproca compagnia, qualunque essa sia. Andiamo in spiaggia, andiamo in moto, abbiamo progetti. Da parte sua, Alexandra, che ha debuttato sul red carpet con Keanu nel 2019, ha espresso apertamente l'ammirazione per il suo compagno: "È una grande fonte di ispirazione per me", ha detto a People nel 2023. "È così creativo, è così gentile. Lavora così duramente". 

La timeline della relazione

Keanu Reeves e Alexandra Grant si sono conosciuti a una cena nel 2009, secondo quanto riportato dal New York Times. La star di John Wick e l'artista hanno poi collaborato a due libri, Ode to Happiness del 2011 e Shadows del 2016. Nel 2017, insieme, hanno fondato la casa editrice X Artists' Books. Quel rapporto, tuttavia, non ha catturato a pieno l'attenzione del pubblico fino a quando non hanno sfilato mano nella mano sul red carpet del LACMA Art + Film Gala del 2019. Gli avvestimenti in occasioni ufficiali, tuttavia, sono rimasti rari. Il red carpet successivo? Nel 2022, al MOCA Gala di Los Angeles. E, poi, al MOCA Gala 2023.

Good Fortune, il trailer del nuovo film con Reeves e Rogen

Weapons: arriva il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger

Cinema

Il mondo del cinema horror si prepara a una nuova incursione nell’universo oscuro di Weapons. Il...

Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Primavera/Estate 2026. FOTO

Spettacolo

Silvia Venturini Fendi esplora nuovi orizzonti dell'artigianalità che da sempre contraddistingue...

12 foto

MILANoLTRE 2025: il corpo come confine creativo tra danza e moda

Spettacolo

Una serie di appuntamenti dal 23 settembre al 12 ottobre tra cui debutti internazionali com...

La mia storia tra le dita, Warner replica a Gianluca Grignani

Musica

La major replica alle accuse dell'autore del brano originale, che si lamenta per uno...

