Cosa ha detto Keanu Reeves sulle presunte nozze con Alexandra Grant

Il primo red carpet insieme risale al 2019. Negli ultimi giorni, l'anello visto all'anulare dell'artista aveva scatenato le voci secondo cui, i due, si sarebbero sposati in gran segreto in Europa. Un gossip che l'attore ha deciso di smentire

Dal 2018, Keanu Reeves è legato ad Alexandra Grant. Tuttavia, di recente, l'anello di diamanti visto all'anulare dell'artista ha scatenato il gossip secondo cui, i due, si sarebbero sposati in Europa con una cerimonia intima e segreta. A queste voci, l'artista ha scelto di rispondere per mezzo del suo agente. "Non è vero, non sono sposati": queste le sue parole, dette a E! News.

La relazione tra Keanu Reeves e Alessandra Grant

Sebbene non si siano ancora scambiati i voti nuziali, la relazione tra Keanu Reeves e Alexandra Grant prosegue a gonfie vele. A dimostrarlo c'è il post che Alexandra ha pubblicato all'inizio di settembre su Instagram, per celebrare il 61° compleanno di Keanu. "Sono così grata per il tuo amore e il tuo sostegno", ha scritto l'artista.

La coppia, che ha cominciato a frequentarsi nel 2018, è molto riservata. Ma, di tanto in tanto, nel corso delle interviste, ha raccontato qualcosa del rapporto. "È davvero meraviglioso stare con Alexandra", ha detto l'attore a Parade nell'agosto 2020. "Ci godiamo la reciproca compagnia, qualunque essa sia. Andiamo in spiaggia, andiamo in moto, abbiamo progetti. Da parte sua, Alexandra, che ha debuttato sul red carpet con Keanu nel 2019, ha espresso apertamente l'ammirazione per il suo compagno: "È una grande fonte di ispirazione per me", ha detto a People nel 2023. "È così creativo, è così gentile. Lavora così duramente".