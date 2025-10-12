Diane Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice

Per ricordare l’attrice appena scomparsa, Sky Cinema offre una programmazione dedicata che culmina con il cult Provaci ancora, Sam. Lunedì 13 ottobre dalle 17:55 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW
Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Diane Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Due e una collezione on demand che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate.
I film in programma
Domani, lunedì 13 ottobre, Sky Cinema Due dedica la programmazione pomeridiana e serale al ricordo dell’attrice, con i seguenti titoli: The Big Wedding (alle 17:55), Natale all’improvviso (alle 19:25), in prima serata Provaci ancora, Sam (alle 21:15) e, a seguire, Donne al verde (alle 22:45).
Vedi anche
Addio a Diane Keaton, sui social il ricordo di amici e colleghi. FOTO
On demand
Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione di film che ne celebrano la carriera, in cui troviamo – oltre a quelli già citati – Il club delle prime mogli (Paramount+), The Young Pope, la saga completa de Il Padrino (Paramount+), Il buongiorno del mattino (Paramount+), Ruth & Alex – L’amore cerca casa (Paramount+) e Mai così vicini (Paramount+).
Paramount+ è incluso con Sky Cinema.
Un percorso per ricordare con affetto e ammirazione una delle interpreti più iconiche e versatili del cinema americano.
Addio a Diane Keaton, i suoi film migliori
Il debutto nel 1970, la saga del Padrino, il lungo sodalizio con Woody Allen. Quattro candidature agli Oscar, una statuetta, due Golden Globe. Una carriera straordinaria per l'attrice che si è spenta a 79 anni