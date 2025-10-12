Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Diane Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice

Cinema sky cinema
©Webphoto

Per ricordare l’attrice appena scomparsa, Sky Cinema offre una programmazione dedicata che culmina con il cult Provaci ancora, Sam. Lunedì 13 ottobre dalle 17:55 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Diane Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Due e una collezione on demand che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate.

I film in programma

Domani, lunedì 13 ottobre, Sky Cinema Due dedica la programmazione pomeridiana e serale al ricordo dell’attrice, con i seguenti titoli: The Big Wedding (alle 17:55), Natale all’improvviso (alle 19:25), in prima serata Provaci ancora, Sam (alle 21:15) e, a seguire, Donne al verde (alle 22:45).

Diane Keaton

Vedi anche

Addio a Diane Keaton, sui social il ricordo di amici e colleghi. FOTO

On demand

Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione di film che ne celebrano la carriera, in cui troviamo – oltre a quelli già citati – Il club delle prime mogli (Paramount+), The Young Pope, la saga completa de Il Padrino (Paramount+), Il buongiorno del mattino (Paramount+), Ruth & Alex – L’amore cerca casa (Paramount+) e Mai così vicini (Paramount+).

Paramount+ è incluso con Sky Cinema.

 

Un percorso per ricordare con affetto e ammirazione una delle interpreti più iconiche e versatili del cinema americano.

FOTOGALLERY

1/16
Cinema

Addio a Diane Keaton, i suoi film migliori

Il debutto nel 1970, la saga del Padrino, il lungo sodalizio con Woody Allen. Quattro candidature agli Oscar, una statuetta, due Golden Globe. Una carriera straordinaria per l'attrice che si è spenta a 79 anni

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Morto il padre di Bianca Guaccero, l'ultimo saluto dell'attrice

Spettacolo

L'uomo, Ettore, aveva 81 anni e un legame fortissimo con la figlia. Il messaggio su Instagram:...

Diane Keaton, la programmazione di Sky Cinema per omaggiare l'attrice

Cinema sky cinema

Per ricordare l’attrice appena scomparsa, Sky Cinema offre una programmazione dedicata che...

Addio a Diane Keaton, il ricordo di amici e colleghi. FOTO

Cinema

Amici e colleghi omaggiano l’attrice musa di Woody Allen, scomparsa all’età di 79 anni dopo una...

18 foto
Diane Keaton

Damiano David suona a Roma con gli altri Maneskin sotto il palco

Musica

Alla prima delle due date al Palasport della Capitale erano presenti, tra il pubblico, anche i...

Addio a Diane Keaton, i suoi film migliori

Cinema

Il debutto nel 1970, la saga del Padrino, il lungo sodalizio con Woody Allen. Quattro candidature...

16 foto

Spettacolo: Per te