Moncler, la campagna pubblicitaria con Robert De Niro e Al Pacino

Robert De Niro e Al Pacino , icone dal fascino senza tempo, sono stati scelti come ultimi rappresentanti dello stile Moncler , brand famoso nel mondo per l'abbiglimento contro il freddo, richiestissimo per le giacche invernali e i piumini di alta qualità. Il marchio, che nel 2022 ha festeggiato settant'anni di storia di successo, ha appena lanciato globalmente la nuova campagna per la stagione Autunno/Inverno 2025 , un lavoro d'autore firmato dall'obiettivo del britannico Platon , che vede protagonisti, appunto, De Niro e Pacino e la loro amicizia rara , che dura da oltre cinquant'anni. La campagna " Warmer Together " punta proprio sui legami e sull'imprescindibile valore del calore umano , pilastro di ogni altro discorso di moda e stile.

La campagna di Moncler con Robert De Niro e Al Pacino ha già conquistato internet , del resto, vista la caratura dei personaggi coinvolti, c'erano pochissimi dubbi sull'accoglienza del raffinatissimo lavoro in bianco e nero realizzato da Platon. La campagna, che si compone di alcuni ritratti con le figure su fondo bianco, un tratto stilistico degli scatti del fotografo e documentarista, più alcune clip di immagini montate, è ambientata a New York , in un'atmosfera silenziosa, quasi sospesa nel tempo. Tutto concorre a rafforzare l'idea di fondo che è l'umanità, lo stare vicini, il prendersi cura degli altri, il vero senso della vita. Il calore umano è l'obiettivo da raggiungere e l'amicizia che lega da oltre mezzo secolo De Niro e Pacino è uno degli esempi migliori a cui il brand può fare riferimento per scaldare l'anima del suo pubblico. Le due star posano strette l'una accanto all'altra. Le foto parlano da sole: sembra quasi di ascoltare le chiacchiere dei due vecchi amici.

De Niro e Pacino interpreti dello stile senza tempo di Moncler

“L’amicizia è la cosa più grande che si possa vivere. Gli amici sono le persone con cui condividi la vita. È qualcosa che nasce spontaneamente. È il condividere lo stesso senso della vita", così Al Pacino nel commentare la campagna Moncler.

De Niro aggiunge qualcosa a proposito dell'idea di calore da cui nasce l'intero lavoro: “Il calore non viene mai da fuori, è un’emozione che nasce dentro di noi.”, sono le parole del teaser diffuso prima del lancio di "Warmer Together".

In questo momento complesso per il mondo, nel quale il sistema moda è naturalmente coinvolto, Remo Ruffini, Presidente e CEO di Moncler, ha voluto lanciare un messaggio profondo: "Da oltre 70 anni le emozioni e il calore dello stare insieme hanno guidato ogni nostra scelta, e come un filo hanno saputo unire simbolicamente ogni prodotto e ogni messaggio". La storia di amicizia tra Al Pacino e Robert De Niro, dunque diventa il miglior messaggio "Di affetto e vicinanza, valori che ci rendono migliori".

Con questa campagna Moncler, sinonimo di stile ed eccellenza nonché realtà presente all'interno delle più prestigiose Settimane della Moda, si salda come marchio ancora più fermamente nell'universo delle celebrità che l'indossano nella loro quotidianità e per le apparizioni in pubblico.

Nello specifico, nella campagna, De Niro ha indossato la giacca Maya 70, rivisitazione dell’iconico piumino trapuntato, tra i modelli senza tempo più rappresentativi dello stile del brand che descrive l'heritage montano di Moncler.

La giacca Maya fa parte della collezione Autunno/Inverno 2025 che include la nuova giacca Bretagne, un piumino corto con cappuccio, dalla silhouette avvolgente, che garantisce eccellente protezione dal freddo senza rinunciare a comfort e libertà di movimento, perfetto per la città e la vita outdoor.