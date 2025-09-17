Jane Fonda su Redford: "Ho fatto 4 film con lui, in 3 ero innamorata"

Le due star hollywoodiane hanno avuto un rapporto speciale, sullo schermo e fuori. L'attrice di "A piedi nudi nel parco", nel 2017, ospite della Mostra del Cinema di Venezia, rivelò di aver subito il fascino del divo e collega per tutta la vita

La scomparsa di Robert Redford, avvenuta nello Utah il 16 settembre, ha commosso i fan dell'attore in tutto il mondo colpendo, in particolare, le star di ogni tempo Hollywood, specie quelle che hanno collaborato con l'attore e regista nel corso della sua lunghissima carriera.

Tra i pensieri espressi pubblicamente in ricordo del divo, spiccano quelli dei colleghi che con lui hanno condiviso esperienze indimenticabili. Jane Fonda, su Instagram, ha scritto un messaggio spontaneo nel quale si è detta fortunata ad aver lavorato con lui per lungo tempo.

Impossibile dimenticare l'ultima volta che lei Redford furono ospiti in Italia della Mostra del Cinema di Venezia, nel 2017. Nell'edizione in cui ad entrambi fu assegnato il Leone alla Carriera, l'attrice e attivista parlò con la stampa dell'amore che aveva provato per anni per il collega, anche fuori dallo schermo. Amarlo, del resto, non era così difficile, visto che con lui è stata protagonista di storie romantiche.

Fonda innamorata di Redford anche fuori dal set "Ho fatto quattro film con Robert Redford e in tre ero innamorata di lui", dichiarò Jane Fonda nel 2017 a Venezia davanti alla stampa riunita per la Mostra del Cinema.

Nell'edizione in cui Fonda e Redford presentavano Le nostre anime di notte (Our Sould at Night), una commedia romantica), le domande sull'amore erano prevedibili.

I due divi che avevano fatto battere i cuori di tutto il mondo fin dagli anni d'oro di Hollywood, erano sempre stati legati dall'enorme talento e dalla condivisione degli stessi valori. Fu Fonda, però, a parlare apertamente del fatto che lei per Redford una cotta se la prese sul serio.

Fonda disse, rivolgendosi al collega, che lei si era innamorata davvero di lui in passato, purtroppo entrambi erano impegnati, concluse.

L'attrice si riferiva ai tempi di A piedi nudi nel parco, che era uscito appena un anno dopo La caccia, il primo film che le due star avevano fatto insieme.

Fonda aggiunse che per lei, che "aveva fatto delle fantasie" sull'attore californiano, era difficile stargli lontano e rivelò che "era difficile non toccarlo".

Gli scatti dell'epoca del Festival di Venezia, testimoniano l'affetto sincero che Jane Fonda sentiva per il leggendario attore. L'occasione segnò un momento perfetto, anche in relazione al tema della pellicola presentata ala kermesse: una commedia romantica con protagonisti un uomo e una donna che scoprono un rapporto profondo in età matura.

Il ricordo social: "Bob ha fatto la differenza" Jane Fonda ha scritto sul suo profilo Instagram di aver pianto per tutta la mattinata nel giorno in cui ha appreso della morte di Robert Redford. Fonda, che è stata protagonista come il collega americano di una carriera lunga e piena di successi, è sempre stata molto legata all'attore, anche per la sua storia personale.

"Bob ha fatto la differenza in maniera buona. Ha rappresentato un'America che ora dobbiamo lottare per proteggere", ha scritto l'attrice in un post che mostra uno scatto in cui lei e Redford recitano ne Le nostre anime di notte.

L'attrice ha aggiunto di essere dispiaciuta per non essere riuscita a salutarlo un'ultima volta. Voleva andare a trovarlo ma non ha fatto abbastanza in fretta. "Lezione imparata. Quando le persone hanno la nostra età, non bisogna aspettare", ha concluso. Approfondimento Robert Redford, il mito che ha cambiato Hollywood

