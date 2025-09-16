Robert Redford, il mito che ha cambiato Hollywood: perché il suo cinema ci parla ancora
Robert Redford ci ha lasciati, ma il suo cinema resta vivo: luce bionda che nascondeva ombra, eroe inquieto e regista rigoroso. Dai tramonti di Butch Cassidy ai silenzi di All Is Lost, dall’Oscar per Gente comune alla rivoluzione del Sundance, Redford ha trasformato la bellezza in responsabilità e il mito in coscienza. È questa la sua eredità: film che continuano a parlarci, a interrogarci e a illuminare il presente
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider