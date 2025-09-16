È morto Robert Redford, gigante del cinema mondiale

Attore, regista e produttore, premio Oscar nel 1981 e alla carriera nel 2002. Aveva 89 anni

Si è spento all'età di 89 anni Robert Redford, gigante del cinema americano e internazionale, attore, regista e produttore, vincitore di un Oscar alla miglior regia nel 1981 e di un altro alla carriera nel 2002. Il decesso è avvenuto nella sua casa di Provo nello Utah, mentre l'attore dormiva, ed è stato confermato al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Da sempre attento al cinema indipendente, nel 1990 aveva fondato il Sundance Film Festival con l'amico regista Sydney Pollack. Al di là della sua carriera cinematografica, era noto per la sua vicinanza alle cause ambientali.

Gli anni giovanili e la scoperta della recitazione A segnarlo in modo particolare, negli anni giovanili, era stata la morte della madre, malata di cancro, a soli 41 anni d'età mel 1955. Redford, abbandonò gli studi un anno dopo lasciando gli Stati Uniti per l'Europa, scegliendo la vita da artista tra Italia e Francia. Nel 1957 tornò a Los Angeles, dove attraversò la fase peggiore della sua vita, segnata dall'abuso di alcol, fino all'incontro con la vicina di casa Lola Van Wagenen, diventata sua compagna e all'iscrizione al Prat Institut di New York, nel 1958. Proprio al Prat studiò dapprima sceneggiatura e poi, per approfondire le dinamiche del teatro, uno di recitazione che lo portò a scoprire, un po' a sorpresa, il mestiere d'attore.

Gli esordi Al 1958 risale anche il suo debutto a Broadway. Due anni dopo quello in tv, nelle serie Playhouse 90 e The Deputy, quest'ultima il suo primo western. E poi ancora le partecipazioni in titoli di straordinara popolarità come Perry Mason, Alfred Hitchcock presenta e Ai confini della realtà. La prima volta al cinema risale invece al 1962, con Caccia di guerra di Denis Sanders.

I primi grandi successi, gli incontri con Pollack e Newman Nel 1965 il titolo che gli valse la prima prestigiosa nomination, quella per migliore attore debuttante ai Golden Globe con Lo strano mondo di Daisy Clover, diretto da Robert Mulligan. Nel 1966 incontra Sydney Pollack, che lo dirige in Questa ragazza è di tutti, nel 1969 Paul Newman, accanto al quale recita nel successo globale Butch Cassidy. In mezzo, nel 1967, recita in A piedi nudi nel parco di Gene Sacks, tornando in un ruolo già interpretato a Broadway. Con titoli come Ucciderò Willie Kid e Corvo rosso non avrai il mio scalpo! trova casa nel western dimostrandosi al contempo estremamente versatile tra i generi. Negli anni '70 arrivano alcuni dei suoi film destinati a diventare più iconici: La stangata, Il grande Gatsby, I tre giorni del corvo, Tutti gli uomini del presidente.

Il debutto e l'Oscar da regista Nel 1980 una nuova svolta: il debutto folgoranta alla regia con Gente comune, che gli vale il premio Oscar. Cinque anni dopo è protagonista di La mia Africa, sua sesta collaborazione con Sydney Pollack, premiato con sette Oscar. Continua ad alternarsi dietro e davanti alla macchina da presa, in alcuni casi svolgendo contemporaneamente entrambi i ruoli. Da regista gira In mezzo scorre il fiume, candidato a tre premi Oscar nel 1993, nel 1998 torna a dirigere e recitare in L'uomo che sussurrava ai cavalli (una candidatura agli Oscar per la miglior canzone orignale e due ai Golden Globe come miglior film drammatico e migliore regia), dove lancia, tra l'altro, una giovanissima Scarlett Joahnsson.