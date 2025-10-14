Esplora tutte le offerte Sky
Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili. FOTO

Spettacolo fotogallery
15 foto
©Getty

Una leggenda sullo schermo e fuori. Quando si pensa a Diane Keaton vengono in mente il suo straordinario sorriso e i suoi singolari outfit, sempre sofisticati e coerenti negli anni, tutti compresi all'interno di un'idea dello stile che mescola ispirazioni maschili e femminili, pois, tartan e molto altro, in cui gli accessori, tra cui spiccano guanti, cravatte e cappelli, sono in primo piano. Ecco una carrellata di uscite davvero memorabili

A cura di Vittoria Romagnuolo

I 30 migliori film ambientati nella notte di Halloween. FOTO

Cinema

Dalle maschere inquietanti di Michael Myers alle risate folli del Capitano Spaulding, dalle...

31 foto
Progetto senza titolo - 1

Festa del Cinema di Roma 2025, i 20 titoli più attesi tra film e serie

Cinema

Tra il 15 e il 26 ottobre la Capitale accoglie il grande cinema in anteprima, tra pellicole...

20 foto

"Domino", 20 anni fa usciva il film con Keira Knightley: 12 curiosità

Cinema

Il 14 ottobre 2005 usciva nelle sale statunitensi il film diretto da Tony Scott. Fra incassi...

13 foto
Domino, venti anni fa l'uscita nelle sale

I Mercenari 4, il cast del film con Sylvester Stallone e Megan Fox

Cinema

Va in onda lunedì 13 ottobre, su Italia 1, il quarto capitolo della serie cinematografica...

13 foto

    Tirabaci a Roma: baci lanciati al cielo dalle rive del Tevere

    Spettacolo

    L’installazione itinerante dell'artista zurighese ha coinvolto i visitatori che hanno...

    Alec Baldwin e il fratello illesi dopo un incidente in auto

    Spettacolo

    Durante una tempesta di vento negli Hamptons, a New York, l'attore ha cercato di evitare un...

    Addio a Nasser Taghvai, il regista iraniano che sfidò la censura

    Cinema

    È morto a 84 anni uno dei registi più influenti del cinema del suo Paese. Autore di film e serie...