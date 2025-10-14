Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili. FOTO
Una leggenda sullo schermo e fuori. Quando si pensa a Diane Keaton vengono in mente il suo straordinario sorriso e i suoi singolari outfit, sempre sofisticati e coerenti negli anni, tutti compresi all'interno di un'idea dello stile che mescola ispirazioni maschili e femminili, pois, tartan e molto altro, in cui gli accessori, tra cui spiccano guanti, cravatte e cappelli, sono in primo piano. Ecco una carrellata di uscite davvero memorabili
A cura di Vittoria Romagnuolo