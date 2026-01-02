Col nuovo anno diciamo addio per un po' alle pettinature strutturate, alla rigidità e alle chiome dall'aspetto artificioso. Le passerelle hanno aperto la strada agli hairlook morbidi e naturali, che rispettano l'essenza dei capelli. Il castano è colore più in vista, specie nella variante chiara, dai riflessi delicati. Le pieghe e le scalature addolciscono il viso seguendone i profili in maniera armoniosa



A cura di Vittoria Romagnolo