Capelli, 14 tendenze per il 2026 dalle sfilate. Tagli, colori e acconciature.

Col nuovo anno diciamo addio per un po' alle pettinature strutturate, alla rigidità e alle chiome dall'aspetto artificioso. Le passerelle hanno aperto la strada agli hairlook morbidi e naturali, che rispettano l'essenza dei capelli. Il castano è colore più in vista, specie nella variante chiara, dai riflessi delicati. Le pieghe e le scalature addolciscono il viso seguendone i profili in maniera armoniosa

