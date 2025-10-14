Morte Diane Keaton, chi sono i figli Dexter e Duke

Quando aveva 50 anni, Diane Keaton non era sposata e non aveva figli. O, almeno, non ancora. Nel 1996, infatti, l’attrice Premio Oscar per il film Io e Annie di Woody Allen aveva deciso di adottare la sua primogenita, Dexter, che è nata il 15 dicembre 1995, che allora aveva pochi mesi e che oggi ha 29 anni. “Non pensavo che sarei mai stata pronta a diventare madre. La maternità non era un impulso a cui non potevo resistere, era più un pensiero che coltivavo da molto tempo. Così mi ci sono buttata”, aveva dichiarato nel 2008 a Ladies’ Home Journal Keaton, che è scomparsa sabato 11 ottobre all’età di 79 anni. Eppure, nel 2001, l’attrice aveva scelto di adottare anche Duke, che è nato l’8 febbraio 2000 e che oggi ha 25 anni. “Voglio esserci per loro. Voglio che il mio corpo e la mia mente rimangano forti e che condividano tutte queste lezioni di vita. Ma so anche che hanno bisogno della libertà e dell’indipendenza per imparare da soli”. Keaton aveva cresciuto i ragazzi da sola, in un momento successivo alla morte del padre e alla rottura con Al Pacino. “La relazione con lui è stata l’ultima legata all’idea di costruire una famiglia insieme”, aveva dichiarato l’attrice a Io Donna nel 2011. “A quel punto mi sono chiesta: “La mia vita futura sarà stata tutta centrata su di me? Io, io e io?”". I figli hanno trascorso una vita lontano dai riflettori, tranne che in rare occasioni nelle quali avevano supportato la madre, come alla cerimonia delle impronte delle mani e dei piedi al TCL Chinese Theatre di Hollywood nel 2022. Per l’attrice, averli accanto significava “tutto”. All’epoca, aveva inoltre dichiarato: “Li adoro”.