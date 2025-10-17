Al Pacino rompe il silenzio sulla morte di Diane Keaton

Con delle parole cariche di affetto e commozione l'attore de Il Padrino ha ricordato una storica collega e compagna di vita a pochi giorni dalla sua scomparsa. "La gente sentirà la sua mancanza"

Dopo le parole di un amico dell'attore de Il Padrino che aveva rivelato il suo più grande rimpianto, Al Pacino ha deciso di rompere il silenzio sulla morte dell'attrice. In un’intervista rilasciata a Deadline, l’attore ha voluto ricordare la sua compagna per una buona parte di vita scomparsa lo scorso 11 ottobre all’età di 79 anni, con cui aveva condiviso non solo il set ma anche un’intensa storia d’amore. Sono parole le sue che emanano affetto, gratitudine e una profonda malinconia per una presenza che ha segnato la sua vita in modo permanente.

“Era la mia compagna, la mia amica” "È stata la mia compagna, la mia amica, qualcuno che mi ha portato felicità e una persona che in più di un’occasione ha influenzato positivamente la mia vita" ha raccontato Al Pacino.

L’attore ha ricordato come, nonostante siano passati trent’anni dalla loro relazione, i ricordi restino vividi: "Con la sua scomparsa questi ricordi sono tornati nella mia vita con forza dolorosa da un lato, commovente dall’altro".

Un legame, il loro, nato sul set de Il Padrino e rimasto saldo nel tempo, capace di resistere anche alla separazione: un sentimento autentico, di affetto e stima reciproca, che oggi riaffiora con forza.