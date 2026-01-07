Brigitte Bardot, oggi i funerali a Saint-Tropez. FOTO

Brigitte Bardot, oggi i funerali della diva del cinema francese a Saint-Tropez. FOTO
Mercoledì 7 gennaio la cittadina della Costa Azzurra si ferma per l’ultimo saluto all’icona francese. Le esequie, organizzate in forma privata, hanno attirato amici, familiari e ammiratori, tutti riuniti per render omaggio alla diva. La cerimonia arriva a poche ore dalla rivelazione del marito Bernard d’Ormale in un'intervista pubblicata ieri sera sul sito web di Paris Match: “Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita"