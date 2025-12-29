Offerte Sky
Brigitte Bardot: B.B., la sigla che ha reso celebre un'icona del cinema

Cinema
Massimo Vallorani

©Getty

Dalla Francia del dopoguerra alla ribalta mondiale: Brigitte Bardot non è stata solo un’attrice, ma il volto di una rivoluzione culturale. Con Et Dieu… créa la femme ha infranto regole e tabù, trasformandosi in icona di libertà e desiderio. Quelle due lettere, “B.B.”, hanno attraversato decenni influenzando moda, cinema e persino l’immagine della Repubblica francese. E oggi continuano a evocare provocazione e modernità

Immaginate la Francia del dopoguerra: le strade di Parigi portano ancora i segni delle ombre lasciate dalla guerra, mentre i rotocalchi in bianco e nero raccontano un mondo che cerca disperatamente leggerezza e sogni nuovi. In questo scenario, una ragazza di nome Brigitte Bardot coltiva un desiderio che sembra più grande di lei: il cinema. Ha lo sguardo curioso, il sorriso che sembra una promessa di cambiamento. Nel 1956, tutto prende una direzione inaspettata: Roger Vadim la sceglie per il film Et Dieu… créa la femme. Non è soltanto una pellicola, ma una vera e propria detonazione culturale. Bardot non si limita a interpretare un ruolo: lo vive, lo trasforma in un manifesto di libertà. Sullo schermo appare selvaggia, libera, scandalosa per i benpensanti. Il pubblico impazzisce. Nasce la Bardotmania. Nasce “B.B.”

Due lettere che diventano mito

“B.B.”: due iniziali che si trasformano in un marchio, un’idea, un manifesto di modernità. Facili da ricordare, grafiche, perfette per raccontare una femminilità che non chiede permesso e non si lascia imbrigliare dalle convenzioni. Quelle lettere si pronunciano come “bébé”, bambino, e aggiungono un tocco di ambiguità irresistibile: donna e bambina insieme, innocenza e provocazione fuse in un solo nome. In un’epoca che corre verso la modernità, Bardot incarna il desiderio di libertà e di rottura con il passato. Non è più soltanto un’attrice: è un simbolo, un’icona che parla a una generazione intera.

Il mondo ai suoi piedi

Le copertine dei rotocalchi dell'epoca  lo capiscono subito. Elle la ritrae giovanissima già nel 1950, ma è tra il ’56 e il ’57 che il mito esplode con forza. Paris Match la fotografa tra yacht e set cinematografici, mentre le riviste americane e italiane amplificano il fenomeno oltre i confini francesi. Le immagini raccontano una donna che sfida le regole, che sorride senza chiedere scusa, che si muove con una naturalezza disarmante. Il pubblico, affamato di modernità e di modelli nuovi, la elegge a musa. Saint-Tropez diventa il suo regno, il suo nome sinonimo di sole, mare e trasgressione. Bardot non è più solo un volto: è uno stile di vita.

La consacrazione culturale

Poi arriva Simone de Beauvoir. Nel 1959, la filosofa scrive su Esquire un articolo destinato a entrare nella storia: Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome. “Non cerca di scandalizzare: segue le sue inclinazioni”, annota con lucidità. Bardot diventa “un prodotto d’esportazione” della nuova Francia mediatica, un simbolo che supera il cinema per abbracciare moda, fotografia, musica. È linguaggio pop, è emancipazione, è desiderio. “B.B.” attraversa le frontiere e si insinua nell’immaginario collettivo, trasformandosi in un fenomeno culturale che non conosce confini.

Un mito che non muore

Decenni dopo, quelle due lettere continuano a evocare libertà e provocazione. Hanno influenzato la Nouvelle Vague, la moda e persino l’immagine di Marianne, la figura femminile che rappresenta la Repubblica francese. In un mondo che corre verso il digitale, “B.B.” resta un richiamo potente alla forza di un’immagine che ha cambiato il costume e il modo di pensare la femminilità. Perché Brigitte Bardot non è stata solo un’attrice: è stata una rivoluzione. E le rivoluzioni, quando sono vere, non finiscono mai.

