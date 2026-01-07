Sarah Jessica Parker, la reunion di Sex & The City per il Golden Globe

A quasi un anno dalla fne dell'era di Sex & the City, che si è chiusa con la messa in onda della terza ed ultima stagione della serie sequel And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha riabbracciato alcuni dei suoi compagni d'avventura e di set a Los Angeles dove ha ritirato il Carol Burnett Award 2026 , premio alla carriera televisiva assegnatole dal comitato organizzativo dei Golden Globe. Alla cerimonia di consegna dei premi, alla quale erano presenti molte star di Hollywood, la star di Sex & the City è stata raggiunta da Evan Handler , Kristin Davis e David Eigenberg , attori di entrambe le serie create da Darren Star. Le foto della reunion dei protagonisti degli show di culto hanno già fatto il giro della rete.

La reunion di Carrie con Charlotte, Harry e Steve

I fan di Carrie Bradshaw, l'indimenticabile protagonista di Sex & the City e di And Just Like That... non ne avranno mai abbastanza delle uscite che vedono insieme i protagonisti delle storie della scrittrice newyorkese più iconica del grande e piccolo schermo. Ed è davvero un'emozione, dopo aver digerito l'addio dell'attrice al suo personaggio più famoso, rivedere la sua interprete insieme ai suoi compagni di set storici, con un look da sera che sarebbe piaciuto alla giornalista appassionata di moda.

Sex and the City ed And Just Like That... sono capitoli fondamentali della carriera dell'attrice statunitense nel mondo della recitazione ed è certamente per il successo internazionale di questi due titoli che il consiglio d'amministrazione dei Golden Globe ha deciso di premiare la star con una statuetta onoraria, il Carol Burnett Award, che viene assegnato a chi si è distinto, col suo contributo artistico, sul palcoscenico e sullo schermo, lasciando un segno indelebile nella cultura popolare.

Ad applaudire l'attrice che lo scorso marzo ha compiuto sessant'anni, gli storici volti delle storie che hanno appassionato il pubblico per quasi tre decenni: Kristin Davis, alias Charlotte York, una delle migliori amiche di Carrie Bradshaw, Evan Handler, l'attore che ha dato il volto al marito di Charlotte, Harry, e David Eigenberg, lo storico interprete di Steve, il marito di Miranda/Cynthia Nixon.

Gli attori hanno posato stretti sul red carpet della cerimonia dei Golden Eve, che si è svolta a Beverly Hills il 6 gennaio e che negli States sarà trasmessa a qualche giorno dalla 83esima edizione dei Golden Globes, in programma a Los Angeles l'11 gennaio (TUTTE LE NOMINATION).

Sarah Jessica Parker, in abito da sera color argento, un modello con la gonna larga di Paolo Sebastian che l'attrice ha indossato con una cintura in vita e un bLazer corto, è arrivata acompagnata dal marito Matthew Broderick e da uno dei loro figli, il prImogenito James Wilkie, oggi ventitreenne.

La cerimonia è stata dunque per l'attrice un'occasione unica per una reunion storica e per un'uscita di famiglia da ricordare.

Non c'erano solo i Broderick a rischiarare la notte di Los Angeles ma anche Helen Mirren, accompagnata dal marito Taylor Hackford. Mirren è l'altra star dei Golden Eve 2026, premiata col Cecile B. DeMille, altro premio speciale a una carriera spesa tra schermo e teatro.