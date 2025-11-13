Sarah Jessica Parker, dress vintage per incontrare la Regina Camilla

L'attrice statunitense si è distinta per il suo stile tra i giurati del Booker Prize 2025. Il dress con bolero anni Ottanta, proveniente da un negozio di seconda mano, incontra le politiche green sostenute dai sovrani britannici e conferma le sue doti di impareggiabile fashion icon

Quando Sarah Jessica Parker appare in pubblico l'attenzione per le sue scelte di stile è massima perché il senso della moda dell'attrice è molto vicino a quello del suo personaggio sullo schermo più famoso, la leggendaria Carrie Bradshaw.

A Londra per un ricevimento a Clarence House collegato al Booker Prize, di cui quest'anno è stata giurata, l'attrice statunitense ha sfoggiato un look vintage che, oltre ad essere appropriato per l'incontro con la Regina Camilla, non è passato inosservato in quanto coerente con le idee sulla moda sostenibile apprezzate dai reali britannici.



Il look vintage e sostenibile Re Carlo III e la Regina consorte sono esempi di attenzione all'ambiente e alle politiche green. Tra le teste coronate, si distinuguono per l'abitudine di riciclare gli abiti con cui partecipano agli eventi pubblici.

Chissà se è questa la ragione che ha spinto Sarah Jessica Parker a preferire un abito vintage a uno nuovo di zecca.

Senz'altro la scelta è stata più che felice anche sotto il profilo dello stile perché l'abito scuro con bolero con le spalle voluminose, riccamente decorato sul davanti con paillettes colorate, si è dimostrato perfetto per partecipare a un appuntamento alla presenza della Regina britannica a Clarence House, la residenza sede di feste e ricevimenti di prestigio.

L'attrice ha rivelato alla stampa la provenienza del suo abito, un tesoro nascosto in un negozio di second hand.

Se l'abito e la giacca (di Dior, una creazione degli anni Ottanta) erano assolutamente vintage, recenti sono invece le scarpe fucsia, di Caovilla. La borsa in pelle con le borchie è un altro tocco da style icon: una Domino Bag di Sonia Rykiel. Vedi anche And Just Like That 3, Sarah Jessica Parker alla première di NY. FOTO

Il look di Sarah Jessica Parker sul red carpet del Booker Prize 2025 - ©Getty

Il secondo look in stile Carrie Bradshaw Sarah Jessica Parker ha letto molti volumi per arrivare pronta al Booker Prize 2025, che ha premiato lo scrittore canadese-unghesere David Szalay e il suo romanzo Flesh.

I libri sono stati molte volte protagonisti dei contenti social dell'attrice che si è sempre distinta per il talento nello scegliere con cura gli outfit anche fuori dal set.

L'interprete di Carrie Bradshaw, che proprio in questa stagione ha detto addio al suo personaggio con la fine di ... And Just Like That 3, resta una delle fashion icon più amate tra le celebrità hollywoodiane, lo prova anche il look scelto per il red carpet della cerimonia del premio, che si è tenuto all'Old Billingsgate.

L'attrice ha optato per un dress col corsetto dal design in stile ottocentesco, un abito color malva che richiama le atmosfere del romanzo che Carrie stava scrivendo nell'ultima stagione dello show.

Ma viola (e col corsetto) era anche l'abito dell'attrice in un altro titolo cult della sua filmografia, Hocus Pocus. I fan dell'attrice, insomma, hanno colto parecchi richiami allo stile storico dell'attrice anche in questo outfit.

Niente di datato, però, nel guardaroba della star che ha sfoderato anche una Fendi Peekaboo di ultima generazione (vista sulla passerella della Spring/Summer 2026) con l'interno a vista tutto paillettes lilla. Le stesse che rivevstivano la Fendi Baguette del guardaroba di Carrie Bradshaw, un gioco di richiami tra fiction e realtà che ha fatto impazzire i fan ancora una volta.