Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Primavera/Estate 2026. FOTO

7/12 ©Getty

I fiori sono un richiamo irresistibile per Silvia Venturini Fendi. Sono intagliati sui capi in popeline e pelle, ricamati tra le maglie di un cardigan crochet, ripresi nel motivo del merletto di completi dallo spirito sofisticato e sportivo assieme. Lo stile è infantile e romantico, certamente gioioso