Milano Fashion Week, la sfilata di Fendi Primavera/Estate 2026. FOTO

Milano Fashion Week, la tavolozza di colori di Fendi per la Spring/Summer 2026. La sfilata

Spettacolo fotogallery
12 foto
©Getty

Silvia Venturini Fendi esplora nuovi orizzonti dell'artigianalità che da sempre contraddistingue le creazioni del marchio di famiglia e porta in scena una collezione co-ed che profuma di rinascita e leggerezza. I colori, spettacolari, sono gli stessi usati per l'ipnotica passerella a scacchi. La sfilata celebra l'apertura di Palazzo Fendi a Milano, flagship store che mette in primo piano il nodo tra arte e moda caro alla Maison - IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo

