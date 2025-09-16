Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

New York Fashion Week 2025, le star sul front row, da Lily Collins a Emily Ratajkowski

Spettacolo fotogallery
21 foto
©Getty

Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della Primavera/Estate 2026 che inaugurano il fashion month. Nella Grande Mela, le star del grande e del piccolo schermo hanno sempre un posto in prima fila e tra le it girl e le fashion icon, è gara aperta a chi sfoggia per prima le tendenze che verranno. Ecco chi c'era, i look più belli e chi ha preso posto accanto a chi

A cura di Vittoria Romagnuolo 

Spettacolo: Ultime gallery

The Old Man and the Gun, trama e cast del film con Robert Redford

Cinema

Scritta e diretta da David Lowery, la pellicola, l'ultima in cui Redford ha recitato come...

10 foto

New York Fashion Week 2025, le star sul front row. FOTO

Spettacolo

Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della...

21 foto

Morto Robert Redford, reazioni nel mondo da Trump a Meryl Streep. FOTO

Cinema

L’attore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival, si è spento nella...

14 foto

Morto Robert Redford, chi era e i suoi migliori film

Cinema

L'attore è morto nel sonno all’età di 89 anni nella sua casa di Provo, Utah. Attore, regista e...

31 foto
VENICE, ITALY - SEPTEMBER 06: Actor/Director Robert Redford attends "The Company You Keep" Premiere at the 69th Venice Film Festival at the Palazzo del Cinema on September 6, 2012 in Venice, Italy. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Shark - Il primo squalo, il cast del film con Jason Statham

Cinema

Quando l'oceano nasconde antiche minacce, anche i subacquei più coraggiosi devono misurarsi con...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Paola Cortellesi trionfa in Cina con “C’è ancora domani”

    Cinema

    L’artista romana ha ricevuto il più prestigioso riconoscimento del cinema cinese, superando...

    Golden, il brano di K-Pop Demon Hunters da record in America

    Musica

    Il singolo Golden, contenuto nella colonna sonora del film K-Pop Demon Hunters, è divenuto...

    Beautiful, nei nuovi episodi Usa il primo personaggio gay in 40 anni

    Serie TV

    L'iconica soap opera, in onda negli Stati Uniti con gli episodi della trentanovesima stagione, si...