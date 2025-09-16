New York Fashion Week 2025, le star sul front row. FOTO

Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della Primavera/Estate 2026 che inaugurano il fashion month. Nella Grande Mela, le star del grande e del piccolo schermo hanno sempre un posto in prima fila e tra le it girl e le fashion icon, è gara aperta a chi sfoggia per prima le tendenze che verranno. Ecco chi c'era, i look più belli e chi ha preso posto accanto a chi



A cura di Vittoria Romagnuolo