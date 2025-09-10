Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

L'estate nei tuoi occhi 3, chi è Christopher Briney l'attore che interpreta Conrad Fisher.

Serie TV fotogallery
10 foto
©Getty

Americano classe 1998, noto ai più per il teen drama di successo, Briney ha esordito nel 2022 nel film biografico Daliland

Spettacolo: Ultime gallery

L'estate nei tuoi occhi 3, chi è Christopher Briney (Conrad Fisher)

Serie TV

Americano classe 1998, noto ai più per il teen drama di successo, Briney ha esordito nel...

10 foto

Come vestirsi a un matrimonio a settembre, idee dai look delle star

Spettacolo

Per le cerimonie che richiedono un approccio elegante, lo stile delle star è una fonte...

16 foto

Auguri a Colin Firth per i suoi 65 anni, i migliori personaggi. FOTO

Cinema

Nato il 10 settembre 1960 a Grayshott, nel Regno Unito, è un interprete cinematografico versatile...

16 foto

Giorgio Armani 8 +1 abiti da sposa indimenticabili di nozze celebri

Spettacolo

Dalle dive del cinema alle teste coronate, il grande stilista italiano ha contribuito a rendere...

12 foto

Stephen King svela i suoi 10 film preferiti di sempre: ecco quali sono

Cinema

Il prolifico maestro del brivido, nonché fervente cinefilo, non ha resistito regalando ai fan una...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Lady Gaga annuncia nuovi concerti per il tour 2026

    Musica

    Amaggio la cantante si è esibita sulla spiaggia di Copacabana davanti a circa due milioni e mezzo...

    Nuremberg, Russell Crowe nel ruolo di un nazista applaudito a Toronto

    Cinema

    James Vanderbilt ha tratto dalle pagine del saggio Il nazista e lo psichiatra la sceneggiatura...

    I-Days Milano 2026, i System Of A Down tornano in concerto in Italia

    Musica

    Dopo nove anni di assenza, la band alternative metal torna in Italia per un’unica data live agli...