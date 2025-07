L'estate nei tuoi occhi 3, cosa sapere sulla nuova stagione

“Per me, come ideatrice del mondo e dei personaggi, è importante provare empatia per tutti loro, vedere i loro punti di vista, mettermi nei loro panni ed essere protettiva nei loro confronti, cosa che faccio, per tutti i miei personaggi”, aveva spiegato a People l’autrice Jenny Han. “Credo che ci siano un paio di momenti dei libri che le persone amano molto e che sapevo volessero...ma potrebbero non accadere nel modo in cui ti aspetti”, aveva aggiunto, lasciando intendere che il pubblico potrebbe notare alcune differenze tra i romanzi e la serie. “Volevo assicurarmi di soddisfare davvero quei fan che seguono la storia da molto tempo. Spero che i fan abbiano la sensazione di aver vissuto un viaggio davvero divertente con questi personaggi e di averli visti crescere sullo schermo”. Anche a Entertainment Weekly aveva anticipato la possibile incursione di alcuni cambiamenti, che potrebbero far discostare la storia originale già conosciuta dai lettori da quella che andrà in onda sulla piattaforma: “Ci sono cose che i fan sanno e poi ci sono cose che credono di sapere, poi ci saranno, si spera, cose che sorprenderanno tutti”.