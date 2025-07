Ballard, trama e cast della serie tv poliziesca su Prime Video

L’attrice statunitense di origini vietnamite Maggie Q, già apparsa in film d’azione come Mission: Impossible III e in serie tv come Nikita e Designated Survivor, interpreta la detective Renée Ballard, un personaggio deciso e a tratti solitario e diffidente che dorme in una tenda in spiaggia in compagnia del cane. Per entrare meglio nel personaggio, Maggie Q ha imparato alcune tecniche usate davvero dalla polizia. Il cast include anche Titus Welliver, che riprende il ruolo del detective (ormai in pensione) Harry Bosch, un personaggio che l’attore statunitense aveva già interpretato nelle serie tv Bosch e Bosch: L’eredità. Nello spin-off, l’investigatore viene coinvolto ancora una volta nelle indagini e diventa un supporto fondamentale per Ballard, che guida nella risoluzione dei casi in cerca di giustizia. John Carroll Lynch, noto per aver recitato in serie tv come American Horror Story e in film come Face/Off – Due facce di un assassino e Zodiac, interpreta invece Thomas Laffont, ex compagno della detective Ballard che torna in servizio per aiutarla nelle indagini. Courtney Taylor è poi Samira Parker, un’esperta nell’analisi dei dati che in passato aveva lavorato nella polizia. Michael Mosley, già protagonista della serie tv Sirens e apparso anche nella serie tv Titans sul gruppo di supereroi dei Giovani Titani della DC Comics, recita nei panni di Ted Rawls, un ufficiale riservista che, pur esprimendo spesso opinioni contrastanti rispetto a quelle di Ballard, è una figura indispensabile nelle indagini. Amy Hill interpreta Tutu, la nonna hawaiana di Ballard, che riempie con l’affetto la sua vita solitaria. Il cast include anche Victoria Moroles, Rebecca Field, Hector Hugo, Ricardo Chavira e Noah Bean per i ruoli secondari.