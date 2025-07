Nautilus, tutto sulla serie tv tratta da Ventimila leghe sotto i mari

Nonostante il coinvolgimento iniziale di Disney+, in agosto 2023 il colosso ha annunciato che non avrebbe pubblicato la serie Nautilus. Un anno dopo, nell’agosto 2024, Prime Video ha acquisito i diritti per il Regno Unito e l’Irlanda, rilasciando tutti gli episodi il 25 ottobre 2024; il ciclo ha raggiunto immediatamente la vetta della classifica di Amazon Prime in quelle regioni. In Svezia, la prima assoluta è avvenuta il 12 giugno 2024 su SVT Play, mentre in Francia la diffusione anticipata del 12 agosto 2024 è avvenuta su France 2. Il 18 ottobre 2024 l’intera stagione è stata resa disponibile nel resto d’Europa, a eccezione dell’Italia. Nel settembre 2024 la piattaforma Stan ha comunicato l’acquisizione per il mercato australiano, fissando anch’essa il 25 ottobre 2024 come data di debutto. Nel Nord America, AMC ha ottenuto i diritti in ottobre 2023 e la première su Stati Uniti e Canada risale a pochi giorni fa, il 29 giugno 2025.

Nautilus è disponibile in Italia su Prime Video a partire dal 29 giugno 2025, in contemporanea con la messa in onda americana. Tutti e dieci gli episodi sono stati rilasciati contemporaneamente, ora disponibili su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).