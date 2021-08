Nautilus, annunciata la serie ispirata al romanzo di Jules Verne

approfondimento

Alla ricerca del cinema sommerso

Per la prima volta, Nautilus racconta la storia di Verne dal punto di vista di Nemo: un principe indiano derubato del suo diritto di nascita e della sua famiglia, prigioniero della Compagnia delle Indie Orientali, un uomo deciso a vendicarsi di coloro che gli hanno portato via tutto. Ma una volta che Nemo salpa con il suo equipaggio improvvisato a bordo del maestoso Nautilus, non solo combatte contro il suo nemico, ma scopre anche un magico mondo sottomarino, impara a prendere il suo posto come capo dell’equipaggio e vive un’avventura indimenticabile sotto il mare.



Nautilus reimmagina il racconto classico di Verne per le nuove generazioni, basandosi sulla lunga tradizione di Walt Disney con questa storia, iniziata con il film originale del 1954, 20.000 leghe sotto i mari - disponibile in streaming su Disney+ (visibile anche su Sky Q) in Italia - e servita come ispirazione per le sue prime attrazioni del parco a tema. Sviluppato e co-prodotto da Xavier Marchand di Moonriver TV e Anand Tucker di Seven Stories, James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands) è sceneggiatore ed executive producer di Nautilus, mentre Johanna Devereaux è executive producer per Disney.

Le riprese sono previste per l’inizio del 2022.