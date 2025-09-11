Giorgio Armani, confermate la mostra e sfilate di settembre a Milano

due sfilate e una mostra durante la milano Fashion week

I piani dell'azienda Armani, messi a punto col fondatore prima della sua scomparsa, nei mesi in cui ha continuato a lavorare come aveva sempre fatto nonostante i problemi di salute, non cambieranno.

Nelle ultime settimane di settembre, interessate dalla Fashion Week di Milano e dall'apertura a Brera della mostra "Giorgio Armani - 50 anni", tutto si svolgerà regolarmente, come il Signor Armani aveva progettato.

Nessun cambiamento, dunque. Tre appuntamenti nella stessa settimana, come "volontà dell’azienda di proseguire nel segno dell’impegno, del rispetto e dell’attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani e che lui stesso ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori nel corso degli anni", si legge in una comunicazione ufficiale.

Giorgio Armani aveva saltato fisicamente le sfilate delle sue linee lo scorso giugno e nel messaggio diffuso per i suoi 91 anni, compiuti l'11 luglio 2025, aveva dato appuntamento al pubblico per le sfilate di settembre. A Milano, in passerella, la sua presenza sarà comunque fortissima. Le collezioni della Primavera/Estate 2026 di Giorgio Armani e di Emporio Armani, sono le ultime a cui ha lavorato in prima persona.

Anche la mostra della Pinacoteca di Brera assumerà un valore ancora più speciale. Nata come rassegna di cinquant'anni di stile, un percorso che parte dai completi degli anni Ottanta, simbolo del power dressing femminile, l'esposizione sarà un'occasione imperdibile per celebrare l'eredità di uno stilista che è già leggenda.