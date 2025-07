Giorgio Armani, il messaggio sui social per i suoi 91 anni

Lo stilista piacentino, che per la prima volta nella sua carriera ha seguito da remoto lo svolgimento della sfilata di Parigi di Armani Privé, ha ringraziato familiari, collaboratori e ammiratori per l'affetto percepito nelle settimane successive al suo ricovero. Armani tornerà in passerella a settembre, per la Milano Fashion Week

Giorgio Armani, nato a Piacenza l'11 luglio 1934, compie oggi 91 anni e nel giorno di questo importante compleanno torna a parlare al suo pubblico, agli ammiratori del suo lavoro e agli addetti ai lavori, che per la prima volta in questa stagione non l'hanno visto comparire in passerella alla fine delle sfilate delle sue linee, a Milano e a Parigi.

Armani, che ha saltato fisicamente la sfilata della Moda Uomo nell'ambito della Settimana della Moda di giugno e non ha presenziato neppure al fashion show della Haute Couture Week di Parigi, tornerà presto, promette nel messaggio pubblicato a mezzo social in data odierna.

Lo stilista, che è ancora a casa per recuperare le forze dopo il ricovero di cui si sono avute notizie il mese scorso, ha dato a tutti appuntamento a settembre, dunque per le sfilate della Milano Fashion Week in programma per la seconda metà del mese.

Il ritorno dello stilista in passerella a settembre Nel giorno del suo 91esimo compleanno, Giorgio Armani ha inviato una nota personale, diffusa via social sul profilo del brand che porta il suo nome, per ringraziare le persone che con la loro vicinanza l'hanno sostenuto nei giorni della sua convalescenza milanese.

Armani, ancora a riposo dopo il ricovero nella clinica di cui ha dato lui stesso notizia lo scorso giugno in un comunicato, si è detto grato dell'affetto che ha sentito nelle ultime settimane. "Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta", si legge nella nota nella quale lo stilista torna a parlare con i suoi ammiratori dando appuntamento a tutti a settembre, presumibilmente per le sfilate della Fashion Week di Milano, in programma dal 23 del mese.

Armani, che lo scorso gennaio ha celebrato a Parigi i venti anni della sua linea Couture, Armani Privé, a settembre è atteso per le presentazioni delle linee Giorgio Armani ed Emporio Armani.

Il marchio quest'anno compie cinquant'anni, entrambe le sfilate saranno una nuova occasione per festeggiare la creatività dello stilista, pilastro del Made in Italy, che in questi mesi è protagonista anche della mostra allestita a Milano negli spazi Armani/Silos dedicata ai venti anni dell'Alta Moda del brand. Vedi anche 20 anni Armani Privè, l'alta moda in mostra al Silos

I ringraziamenti per il sostegno durante la convalescenza In queste settimane di convalescenza, Giorgio Armani ha sentito il sostegno del suo pubblico e i ringraziamenti arrivano in un giorno speciale, quello del compleanno.

"In queste ultime settimane ho sentito forte l'abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l'affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali. Oggi, nel giorno del mio novantunesimo compleanno, desidero ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato".

Un messaggio breve e sentito, quello di Armani, pubblicato online con la sua firma, quella che ha apposto su ogni dettaglio della sfilata di Parigi dello scorso 8 luglio, che ha seguito - ha fatto sapere - da remoto, passo dopo passo.

I messaggi continuano ad arrivare, insieme agli auguri per questa nuova ricorrenza. Tra le persone che hanno inviato via social un cenno d'affetto allo stilista anche molte delle star che apprezzano il suo stile da sempre.