Milano Fashion Week 2025, eventi da non perdere (anche gratuiti)

Una settimana di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che sono un invito ad esplorare le vie della città e ad entrare nei palazzi per godere di esperienze esclusive all'insegna della creatività e dello stile

Milano e la Moda sono sempre più legate nei giorni della Fashion Week di settembre, partita ufficiamente martedì 23 (LA GUIDA E LE SFILATE IN CALENDARIO).

Le sfilate, sempre più aperte al grande pubblico grazie alle dirette streaming, sono solo una parte degli appuntamenti di un programma fittissimo di eventi, alcuni dei quali disponibili anche dopo la fine della Fashion Week, fissata per lunedì 29 settembre.

Ecco una serie di iniziative, molte delle quali gratuite, da mettere in agenda, mostre, rassegne cinematografiche, pop-up store e molto altro, per godere dell'esperienza della Fashion Week anche se non si è addetti ai lavori.

Le Mostre e il Fashion Hub La Maison Armani, che nel 2025 celebra cinquant'anni di storia come azienda, festeggia a Milano l'importante anniversario con una mostra speciale “Giorgio Armani - 50 anni”, aperta al pubblico dal 24 settembre al 24 ottobre, con 150 significativi abiti d'archivio.

L'esposizione, la prima di moda alla Pinacoteca di Brera, scelta anche come location della sfilata del 29 settembre del marchio, è stata preceduta dall'apertura dell'archivio digitale, completamente accessibile per il pubblico e gratuito, con ogni collezione e ogni campagna realizzata, per approfondire come mai prima d'ora la storia del brand.

Da tempo il Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti è il cuore della Milano Fashion Week, punto di incontro per addetti ai lavori e non solo e vetrina per creativi emergenti e provenienti da realtà remote. Il Fashion Hub aperto dal 23 al 28 settembre ed ospita talk, esposizioni (quest'anno “Future Threads: Italy’s New Wave” e “New Gen, New Ethos”), più tanti progetti orientati all'innovazione.

Sfilate accessibili Diesel, brand che nelle ultime stagioni ha abbattuto il muro del front row aprendo l'esperienza della sfilata al grande pubblico con modalità sempre diverse, quest'anno ha ideato una presentazione della nuova collezione in stile itinerante. Non la classica sfilata ma una caccia al tesoro urbana - più precisamente, una caccia all'uovo - aperta agli interessati che, previa registrazione e dotati di una mappa di Milano, sono invitati a scovare le location dove sono stati posizionati i look della Spring/ Summer 2026. Al termine, appuntamento con festa fino a notte fonda a Piazza Beccaria.

Aperta al pubblico, sempre previa registrazione, anche la sfilata di Primark, in programma allo store di Via Torino. La collezione Autunno/Inverno del brand sfilerà due volte al giorno il 24 e il 25 settembre.

La moda al cinema Il rapporto tra cinema e moda, arti che da sempre raccontano il nostro tempo, è protagonista della rassegna "Cinemoda Club", che interesserà tre sale storiche di Milano (Arlecchino, Mexico e Palestrina) dal 23 al 25 settembre. Curata da Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e promossa da Valeria Golino (madrina), propone cult come Tacchi a spillo e Marie Antoinette, documentari come Franca: Chaos and Creation e biopic come Yves Saint Laurent – il programma è sul sito.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, invece, per “Nuovo cinema di genere” all’Armani/Silos che proietta titoi rappresentativi della new wave del cinema italiano. Dal 18 settembre al 16 ottobre, pellicole presentate dai rispettivi autori. Durante la Fashion Week, il 25 settembre, Margherita Vicario introduce l'acclamato Gloria!.

Dal 23 al 29 settembre, in Via Fatebenefratelli, lo spazio multidisciplinare "The Apartment", è aperto al pubblico con mostre e shopping esperience solidali.