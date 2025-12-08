Golden Globes 2026, dai film alle serie tv tutte le nomination

Introduzione

La corsa ai Golden Globe 2026 è entrata nel vivo con l’annuncio delle nomination, svelate oggi – 8 dicembre – alle 14:15 ora italiana. A presentare le candidature delle 28 categorie sono stati Marlon Wayans, comico da oltre un miliardo di dollari al box office, e Skye P. Marshall, rivelazione televisiva grazie al ruolo accanto a Kathy Bates nel nuovo Matlock. L’annuncio è stato trasmesso in diretta su CBSNews.com, su CBS Mornings e in streaming su YouTube, oltre che sui canali social ufficiali dei Golden Globe, offrendo al pubblico una panoramica immediata sulle prime conferme, sulle sorprese e sulle possibili direzioni della stagione dei premi.

Articolo in aggiornamento