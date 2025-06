Esce la quarta stagione di The Bear, dove eravamo rimasti

La serie con protagonista Jeremy Allen White ritorna il 26 giugno sulla piattaforma di streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tanti i punti rimasti in sospeso durante la scorsa stagione. Cosa accadrà al ristorante? Resterà aperto. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo

Il 26 giugno tornano sullo schermo i personaggi di The Bear. La quarta e (forse) ultima stagione approda sulla piattaforma di streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con tutti i nuovi episodi disponibili da subito e i fan attendono di capire se i punti rimasti in sospeso avranno una soluzione. Syd resterà o finirà per abbandonare la nave? Il ristorante resterà aperto? Cosa succederà a Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach)?

Dove eravamo rimasti Il finale della terza stagione ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Alla festa a casa di Syd con lo staff del The Bear, Sydney vive una serata divertente come non le capitava da tempo. A un certo punto vede un ritaglio di giornale sul The Beef attaccato al suo frigo e va in crisi. Fa finta di uscire per andare a prendere qualcosa, una volta fuori ha una sorta di attacco di panico, tra singhiozzi e lacrime. Syd è indecisa se accettare l'offerta di Shapiro e avere più soldi e meno pensieri, oppure rifiutare la proposta e decidere follemente di firmare il contratto di socia del The Bear, nonostante tutte le difficoltà, pur di restare con la sua "famiglia acquisita”. Carmy invece riceve sul cellulare la notifica della recensione del suo ristorante. Lo zio gli aveva detto che se fosse stata negativa, si sarebbe tirato indietro e avrebbe chiuso il ristorante. Nel finale si vede Carmen scorrere la recensione e apparire parole positive e negative, come "confusione" e "talento", "innovativo" e "caotico". Il giudizio fa imprecare lo chef nell'ultima scena. L’episodio si chiude con la scritta: “To be continued…”. È quindi più che probabile che gli eventi della quarta stagione riprendano immediatamente da dove si sono interrotti. Leggi anche The Bear, la data d'uscita ufficiale della stagione 4

Cosa succederà in The Bear 4 Nella quarta stagione, Carmy dovrà affrontare il peso di quella recensione, ma anche le proprie ambizioni sempre più ossessive, il perfezionismo che lo isola e le relazioni personali che iniziano a sgretolarsi. Sydney dovrà decidere se restare al fianco di Carmy oppure cogliere nuove opportunità da chef in un ristorante di alta fascia. Richie dovrà capire come mantenere il suo ruolo senza sacrificare sé stesso. Il ristorante è ora una realtà seria, con aspettative, pressione mediatica e una clientela sempre più esigente. Le ambizioni di Carmy punteranno all’eccellenza, lo chef vuole raggiungere il livello successivo, l'Olimpo dell'alta cucina. Non è chiaro come evolverà la situazione tra Carmen e Chloe, ci sarà un riavvicinamento tra i due? Leggi anche The Bear, il trailer della quarta stagione della serie tv

Il cast di The Bear 4 Nel cast di The Bear 4 sono confermati Jeremy Allen White, Sydney Adamu e Richard "Richie" Jerimovich. Insieme a loro tornano anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti. Potrebbero esserci anche come guest Jamie Lee Curtis e Josh Hartnett. Leggi anche Jeremy Allen White torna a posare per Calvin Klein

Sarà l’ultima stagione? Si è ipotizzato che la quarta stagione sia quella finale. John Landgraf, presidente di FX Networks, ha dichiarato che la decisione finale spetterà a Christopher Storer, il creatore e show-runner di The Bear. Leggi anche Jeremy Allen White, il contest dei sosia della star di The Bear