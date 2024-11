La fine dell'anno coincide per molte piattaforme con il momento del rilascio delle anteprime di ciò che terrà incollati allo schermo gli spettatori nella stagione che sta per iniziare. Disney+ ha suonato la carica per un 2025 che si annuncia ricco di titoli imperdibili . Una nuova clip anticipa quali saranno le serie che vedremo col nuovo anno , molte delle quali hanno già una data (o un mese) di rilascio. Inutile dire che il montaggio ha già stuzzicato la curiosità dei fan dei prodotti Disney+ che, ricordiamo, sono tutti visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

La corsa al 2025 inizia a dicembre con Skeleton Crew

Da The Bear 4, ad Andor 2, a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (anche questo giunto alla stagione 2), sono tante le serie televisive distribuite da Disney+ che col nuovo anno proseguiranno sulla piattaforma di streaming della compagnia.

Gli spettatori degli show già avviati non vedono l'ora, ovviamente, di godersi i nuovi episodi dei titoli più amati ma la curiosità è tanta anche per quei progetti di cui si è parlato molto nelle ultime stagioni e che, finalmente, saranno presto messi in onda.

Tra i debutti più attesi spiccano, senz'altro, quello di Alien: Earth, la serie prequel della saga di Alien che vedrà il rirorno sul piccolo schermo dei temibili xenomorfi, e quello di Chad Powers, la comedy con Glenn Powell, astro in ascesa a Hollywood, dopo il successo di Tutti tranne te e Twisters.

Nuove avventure anche per un'altra grande star di Hollywood, Ellen Pompeo, che vediamo in qualche scena della miniserie Good American Family.

Charlie Cox sarà protagonista dal 4 marzo 2025 di Daredevil: Born Again. Il comparto Marvel conterà, come è noto, anche Ironheart, in streaming dal 24 giugno 2025.

Non bisognerà attendere, invece, ancora molto, per Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars con Jude Law che debutterà questo dicembre, prima della fine dell'anno.

A gennaio 2025, invece, arriva Piccoli brividi: The Vanishing con David Schwimmer, di cui vediamo qualche primo piano nella movimentata clip.