Piccoli brividi, trailer e dettagli sulla serie TV horror teen

Piccoli brividi sta per tornare, in una nuova allettante veste: quella televisiva e seriale.

Dopo il telefilm del 1995 e la pellicola del 2015 con relativo sequel del 2018, arriverà dal prossimo venerdì 13 ottobre il nuovo adattamento dei romanzi di R. L. Stine, targato Disney+. Nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show di genere teen horror. Potete guardare la clip sia nel video che trovate in alto sia in quello in fondo a questo articolo, per pregustarvi cosa attenderà i fan della saga nata dalla penna di Stine.



La serie di libri horror per ragazzi firmata dal mitico Robert Lawrence Stine (noto soprattutto come R. L. Stine) avrà così una nuova versione, ancora una volta televisiva (come già era successo negli anni Novanta). Ricordiamo inoltre che su Disney+ è già disponibile Just Beyond, la serie TV antologica di genere horror tratta sempre dalle opere di R.L. Stine.



La serie Piccoli brividi sarà composta da 10 episodi e uscirà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire da venerdì 13 ottobre. Il debutto vedrà un lancio dei primi cinque episodi nell'ambito della collezione Halloween di Disney+, mentre gli altri cinque episodi arriveranno in streaming con cadenza settimanale.



Un nuovo adattamento delle opere dello "Stephen King per ragazzi"

C’è grande attesa per questo nuovo adattamento delle opere di colui che è considerato come lo "Stephen King per ragazzi”.

Piccoli brividi è una delle serie di libri più vendute di tutti i tempi, con oltre 400 milioni di libri stampati in ben 32 lingue. La nuova serie televisiva attingerà dai cinque più popolari libri per ragazzi, tra cui si annoverano Foto dal futuro, La maschera maledetta, La pendola del destino, Vendetta strisciante e Il pupazzo parlante.

L’atmosfera è di grande mistero e suspense, come già il trailer che potete vedere in alto e in fondo a questo articolo fa pregustare.

La trama segue un gruppo di cinque ragazzi del liceo che intraprendono un viaggio per indagare sulla tragica scomparsa datata trent'anni prima di un adolescente di nome Harold Biddle. Le indagini condotte da questi giovani investigatori improvvisati (ma comunque assai talentuosi, come vedremo) faranno emergere anche oscuri segreti legati al passato dei loro genitori.

Il cast della nuova serie Piccoli brividi è interpretata da Justin Long (Barbarian) e Rachael Harris (Lucifer), insieme ai giovani Zack Morris (incredibilmente omonimo del protagonista della mitica serie televisiva Saved by the bell - Bayside School. L’attore ha già lavorato, tra gli altri, in EastEnders), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) e Will Price (The Equalizer - Il vendicatore).



Nicholas Stoller (I Muppet) e Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu) hanno sviluppato la serie TV e sono produttori esecutivi. Hilary Winston (Community), Neal H. Moritz (il franchise di Fast & Furious), Iole Lucchese (Clifford - Il grande cane rosso), Pavun Shetty (The Boys), Conor Welch (Platonic), Caitlin Friedman (La ragazza di Stillwater), Erin O'Malley (New Girl) e Kevin Murphy (Desperate Housewives) di Scholastic Entertainment, James Eagan (Legends of Tomorrow) e Nick Adams (BoJack Horseman) sono co-produttori esecutivi.

Goosebumps, in italiano Piccoli brividi, è una serie letteraria leggendaria In inglese, in originale quindi trattandosi di opere di uno scrittore statunitense, si intitola Goosebumps. È una popolare serie letteraria di libri per ragazzi creata dall'autore americano R.L. Stine. La serie è nota per i suoi libri di genere horror e fantastico, pensati per un target di lettori adolescenti.

La pubblicazione è incominciata negli Stati Uniti nel 1992, continuando a registrare grande successo nel corso degli anni.

Grazie al contenuto spaventoso e alle trame avvincenti di Piccoli brividi, l’autore R.L. Stine è idolatrato e accostato al Re (di nome e di fatto) dell’horror letterario: Stephen King.

La serie letteraria è di tipo antologico: ogni volume della saga presenta una trama indipendente, con protagonisti adolescenti che si trovano coinvolti in situazioni sovrannaturali ad alto tasso di horror. Le storie possono variare dal paranormale all'horror classico, con creature mostruose, fantasmi, robot e molto altro ancora.

Un cenno alla “veste” di questi libri è d’uopo: le copertine di Piccoli brividi sono diventate iconiche grazie alla loro grafica accattivante e ai colori vivaci, e spesso sono state opera dell'illustratore Tim Jacobus. La popolarità della serie di romanzi ha portato allo sviluppo di vari adattamenti televisivi e cinematografici. Una serie televisiva basata sui libri è stata trasmessa negli anni '90, mentre nel 2015 è stato rilasciato un film basato sulla serie, intitolato Piccoli brividi - Il film (con tanto di sequel).



