Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 su Halloween
Arrow-link
Arrow-link

Halloween, le 21 serie tv da guardare e riguardare nella Notte delle Streghe. FOTO

Approfondimenti fotogallery
22 foto
©Webphoto

Nella notte più spaventosa dell’anno, sono tanti gli horrorofili che hanno voglia di concedersi qualche sacrostanto (anzi: maledetto) spavento. Ecco quindi una miscellanea di titoli seriali davvero "da paura", sia dentro sia fuor di metafora. Da IT - Welcome to Derry a The Walking Dead fino a Stranger Things, infatti, parliamo di opere cult che fanno passare il singhiozzo anche solo a nominarle.

A cura di Camilla Sernagiotto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Cinema

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della...

75 foto

John Legend, 15 frasi indimenticabili delle sue canzoni più famose

Approfondimenti

L’undicesimo disco del cantante statunitense, prodotto con Pharrell, arriva il 23 ottobre....

16 foto
IPA86318714 - ROma-John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, al Roma Summer Fest con “A Night of Songs & Stories” nella foto : John legend

I 35 migliori film ambientati nella notte di Halloween. FOTO

Cinema

Dalle maschere inquietanti di Michael Myers alle risate folli del Capitano Spaulding, dalle...

36 foto
Progetto senza titolo - 1

Cesare Cremonini a Londra, le foto del concerto

Musica

Cesare Cremonini ha presentato l’album "Amateur" a Londra. Sul palco Salmo, Fabri Fibra, Malika...

12 foto

Festa Cinema Roma 2026, le coppie più belle sul red carpet. FOTO

Spettacolo

La kermesse capitolina dedicata al cinema e alle anteprime delle serie tv di questa stagione è...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Fiorello sugli autotrasportatori: “La gente non può aspettare”

    Spettacolo

    Nella terza puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha dedicato l'apertura della...

    Officina della Camomilla, album VM18: "Immergiamoci in auto coscienza"

    Fabrizio Basso

    Festa del Cinema di Roma, premio alla carriera a Julianne Moore

    Cinema

    L’attrice è protagonista di una storia che intreccia teatro, riscoperta di sé e nuove...