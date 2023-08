La caduta della casa degli Usher, il teaser della serie horror Netflix

Nella clip le anticipazioni dell'ultimo lavoro di Mike Flanagan, che ha firmato gli show più spaventosi degli ultimi anni per la piattaforma di streaming. Questa volta il soggetto è un celebre racconto di Edgar Allan Poe





Il successo delle miniserie di Mike Flanagan per Netflix, da The Haunting of Hill House a The Midnight Club, ha spinto il regista e sceneggiatore appassionato di horror a mettersi alla prova con Edgar Allan Poe e uno dei racconti più iconici del leggendario scrittore: La caduta della casa degli Usher. Lo show omonimo, in otto episodi, arriverà in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now) a partire dal 12 ottobre, data confermata dal breve teaser ora disponibile online. Ecco cosa sappiamo del titolo che si candida a nuovo cult di Halloween del pubblico del piccolo schermo.

La casa infestata degli Usher La casa infestata, soggetto che ha portato molta fortuna a Flanagan sia nelle sue produzioni televisive che cinematografiche - lo statunitense ha firmato anche Oculus – Il riflesso del male e Ouija - L'origine del male - torna come elemento chiave di una nuova storia del terrore, adattamento di un classico del genere.

La caduta della casa Usher attualizza la storia dell'omonimo racconto del 1839 di Poe che ha ispirato generazioni di scrittori di storie dalle trame oscure.

Il racconto è scritto in prima persona dal protagonista, un visitatore amico degli Usher che, invitato a trascorrere del tempo presso la famiglia, viene spinto in un vortice di orrore ed ossessioni dagli abitanti della casa. Il decadimento degli Usher procede di pari passo con quello della antica dimora il cui aspetto è corrotto e spaventoso. Flanagan, che ha dimostrato a partire da Hill House di saper padroneggiare ottimamente le ambientazioni gotiche, anche attraverso una fotografia vivida e vintage insieme, avrà certamente sfruttato al massimo le suggestioni visive del racconto per mettere in piedi una narrazione in grado di coinvolgere con la suspense gli spettatori dall'inizio alla fine. leggi anche Netflix svela le prime immagini di "The Haunting of Bly Manor"

Il cast nel teaser dello show

Nel teaser de La caduta della casa degli Usher c'è un assaggio dell'oscurità macabra di cui è permeata la miniserie che, precisano i realizzatori, non ha punti di contatto con il ciclo The Haunting in onda dal 2018.

Tornano sul set molti volti che hanno già lavorato col regista, da Carla Gugino a Kate Siegel (anche moglie di Flanagan), a Bruce Greenwood, Mary McDonnell e T'Nia. approfondimento The Haunting of Bly Manor: il cast. FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix)