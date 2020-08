Netflix svela le prime immagini di "The Haunting of Bly Manor"

Prime anticipazioni della nuova serie tv della piattaforma di streaming, la seconda stagione della serie horror antologica “The Haunting”

Poche ore dopo averne mostrato il teaser poster, Netflix ha diffuso le prime foto ufficiali di “The Haunting of Bly Manor”, seconda stagione della serie horror antologica “The Haunting” creata da Mike Flanagan (la prima, come ben ricorderanno i fan, è stata The Haunting of Hill House).

"The Haunting of Bly Manor", cosa sappiamo approfondimento Netflix cancella "The Society" e "I am not ok with this" La storia di “Bly Manor” sarà completamente diversa da quella della prima stagione, nonostante ritroveremo parte del cast (come succede da anni con “American Horror Story”). La serie è basata sul racconto horror-gotico di Henry James “Il giro di vite”, che segue la vicenda di una donna che si trasferisce in una casa di campagna inglese per lavorare come governante per due bambini orfani. Presto però scoprirà che l'ambiente campagnolo nasconde qualcosa di sinistro e paranormale. La serie però non rispetterà totalmente la trama del libro. "Volevamo aggiornare la storia, trovare terreno fertile per elevare il personaggio originale e ci siamo presi delle libertà inserendo un'ambientazione più moderna", ha detto a Vanity Fair il produttore Trevor Macy.

“Bly Manor” è ambientata nell'Inghilterra degli anni '80, in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Ad occuparsi di due orfani (interpretati da Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth) c'è una giovane governante, un'americana di nome Dani (l'ex Nell Crain Victoria Pedretti). La tutrice che l'ha preceduta (Tahirah Sharif) è morta tragicamente nella tenuta, situata nella città di Bly. Della prima stagione ritroveremo anche Henry Thomas, qui nel ruolo di Henry Wingrave, lo zio dei due bambini, e Oliver Jackson-Cohen nei panni di Peter, un affascinante residente di Bly Manor. Ci saranno anche Kate Siegel e Catherine Parker, anche se i loro ruoli non sono ancora chiari. A questo cast “bis” si aggiungono le new entry Rahul Kohli (il cuoco Owen), Amelia Eve (la custode Jamie) e T'Nia Miller che sarà la Signora Grose, la domestica. I nuovi episodi della creatura di Mike Flanagan saranno disponibili in tempo per l'autunno: del resto le riprese erano fortunatamente terminate prima del diffondersi del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).