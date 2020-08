Netflix cancella "The Society" e "I am not ok with this"

Nonostante i buoni risultati, il colosso dello streaming ha deciso di interrompere i due titoli molto attesi dal pubblico. Tra i motivi la crisi post Covid-19 e l’incertezza economica delle produzioni televisive

Le seconde stagioni di "The Society" e "I am not ok with this" non saranno realizzate. Lo riporta Variety. Nonostante i buoni risultati della stagione d'esordio di entrambe le serie, Netflix ha deciso di cancellarle. Tra i motivi della scelta ci sono la crisi causata dal Coronavirus e l'incertezza economica delle produzioni televisive.

Le riprese della seconda stagione sia di "The Society" che di "I am not ok with this" dovevano iniziare nel 2020, poi erano state posticipate a causa della pandemia. Ora sono state definitivamente cancellate. La decisione è stata ufficializzata da un portavoce di Netflix che ha motivato la decisione del colosso dello streaming con le difficoltà create dalla diffusione del Covid-19. "Siamo grati ai creatori, così come a tutti gli autori, gli interpreti e le troupe. Siamo dispiaciuti di aver dovuto compiere queste scelte", ha detto.