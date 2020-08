Unsolved Mysteries, la nuova docu-serie Netflix

A oltre trent’anni dalla prima messa in onda, Netflix ripropone un genere molto popolare tra gli anni Ottanta e Novanta con il reboot di Unsolved Mysteries. La docu-serie si pone sul filone del genere true crime e delle tv realtà, della quale è stata di fatto una versione ante-litteram. Gli episodi, infatti, della durata di circa 45 minuti, propongono un approfondimento di alcuni casi di cronaca, dalle sparizioni di persone mai ritrovate alle morti in circostanze misteriose. Si tratta di ricostruzioni che non si avvalgono di attori o particolari artifici scenici, ma che attingono quasi in toto alla realtà, dai luoghi teatro degli episodi di cronaca fino alle interviste con gli amici e i familiari delle vittime. Protagonisti delle storie raccontate sono anche investigatori privati e giornalisti che di volta in volta offrono il proprio punto di vista o le loro teorie sul caso trattato.

I nuovi episodi

approfondimento

Altre sparizioni, eventi tragici ed episodi bizzarri di cronaca caratterizzeranno le prossime puntate del reboot in onda su Netflix a partire dal prossimo 19 ottobre. La serie originale andò in onda quasi ininterrottamente dal 1987 al 2010, per un totale di ben 600 episodi. Condotto dall’attore statunitense Robert Stack dalla prima messa in onda fino al 2002, il programma televisivo fu successivamente affidato Dennis Farina che lo guidò per due anni, dal 2008 al 2010. I primi sei episodi del reboot sono andati in onda a luglio e diretti da tre registi diversi: Marcus A. Clarke ha girato “Mystery on the Rooftop,” “No Ride Home” e “Berkshire’s UFO”, Jimmy Goldblum si è occupato di “13 Minutes” e Clay Jeter di “House of Terror” e “Missing Witness”. Terry Dunn Meurer e John Cosgrove sono, invece, i creatori originali, mentre i produttori sono gli stessi dell'altra popolare serie televisiva Netflix, "Stranger Things".