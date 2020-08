Biohackers, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv Netflix

Dopo il successo di “ Dark ”, continua l'attenzione di Netflix per le serie tedesche. Per questo il 20 agosto è uscito “ Biohackers ”, un thriller che si concentra sul macro tema dell'ingegneria genetica.

Biohackers, trama e cast

approfondimento

Ecco la trama ufficiale della serie TV diffusa in rete da Netflix: “Dai chip THC alle modifiche genetiche, benvenuti nel mondo del Biohacking. Quando Mia inizia la sua laurea in medicina, sembra essere qualsiasi altra studentessa. Ma quando ottiene la fiducia della brillante professoressa Lorenz, diventa evidente che sta nascondendo un segreto così grande che potrebbe cambiare il destino dell’umanità”. La serie, ideata da Christian Ditter, vede come protagonista Mia Akerlund, una studentessa di medicina dell’Università di Friburgo. La ragazza mostra particolare interesse per l'editing genomico, quella branca dell'ingegneria genetica che si occupa di modificare il DNA di un organismo vivente. Quando si accorge che in alcuni laboratori universitari si svolgono sperimentazioni genetiche illegali e che una scoperta potenzialmente rivoluzionaria potrebbe essere finita in mani sbagliate, cercherà di affrontare e risolvere la situazione. A complicare il tutto, il passato doloroso di Mia, traumatizzata dalla morte misteriosa di suo fratello. La serie vuole fornire anche alcuni spunti di riflessione: "Cosa succede quando le persone normali si confrontano con cose più grandi di loro?" ha detto Ditter, che ha anche scritto la sceneggiatura.