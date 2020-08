Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Nuove severe misure di restrizione sono state decise a Casablanca e Marrakech, città importanti per l'economia e il turismo del Marocco, per far fronte alla nuova impennata di casi di contagio da Covid-19. Le misure comprendono un aumento dei controlli sulle persone, invitate a non uscire di casa se non in caso di estrema necessita, con l'obbligo di avere un'autorizzazione, come durante i tre mesi di confinamento drastico imposti la scorsa primavera. Ci saranno inoltre limitazioni di orario per bar, negozi e ristoranti e per i parchi pubblici.