Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Superata quota 175.200 morti negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la quota di 175.245 morti a causa del virus Covid 19. Lo rende noto l'Università Johns Hopkins, che ha contato per oggi altre 1.067 vittime. Complessivamente si sono registrati negli Usa 5.618.133 casi di contagio. Solo nella città di New York sono morte per Covid 23.641 persone. Nel New Jersey 15.941, in California 11.886, in Texas 11.391, in Florida 10.168.