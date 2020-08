Cts, cos'è il Comitato Tecnico Scientifico e chi sono i componenti

Creato da un'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile del 3 febbraio e poi istituito per decreto del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli, ha lo scopo di fornire consulenza al capo del dipartimento della protezione civile in merito all'adozione delle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del coronavirus. È composto da dirigenti del settore già inseriti nella pubblica amministrazione, a cui quindi non sono dovuti compensi o gettoni di presenza