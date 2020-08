Coronavirus, superati i 22 milioni di casi nel mondo

Non si ferma la diffusione della pandemia, come certificano i numeri diffusi dalla Johns Hopkins University. I Paesi più colpiti in termini assoluti rimangono gli Stati Uniti e il Brasile, ma la situazione preoccupa in diverse zone del mondo. Salgono i contagi in Corea del Sud e Libia, dove sono state introdotte nuove misure di contenimento

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato i 22 milioni. A certificarlo sono i dati elaborati dalla Johns Hopkins University. I morti legati al Covid-19, al 19 agosto, sono oltre 781mila. Il Paese più colpito in termini assoluti rimangono gli Stati Uniti, con oltre 5,4 milioni di contagiati e più di 171mila decessi. Hanno superato il milione di casi anche Brasile (3,4) e India (2,7). Ma sono diverse le zone del mondo in cui la pandemia continua a correre (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

La situazione in Brasile approfondimento Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Preoccupa la situazione in Brasile, secondo Paese più colpito dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore, ha comunicato il Consiglio nazionale dei segretari della sanità (Conass) brasiliano, sono stati registrati altri 1.352 decessi e 47.784 nuovi contagi. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid-19 nel Paese è salito a 3.407.354, con 109.888 morti.

Nuove misure di contenimento in Corea del Sud approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Sotto osservazione anche la Corea del Sud. Nell’ultimo giorno sono stati segnalati 297 nuovi casi: si tratta del numero più alto dall'8 marzo, quando i contagi furono 367. Secondo i dati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention, è da una settimana che le infezioni si attestano a tre cifre a causa del focolaio delle chiese di Seul, da oggi ufficialmente in lockdown. Con i nuovi casi delle ultime 24 ore, di cui 283 di trasmissione domestica e 14 importati, il totale è salito a 16.058 contagiati, mentre i decessi sono 306. Seul ha rafforzato le misure di distanziamento sociale, estese anche alla vicina Incheon.