Coronavirus Spagna, divieto di fumare in strada senza distanziamento

Divieto di fumare in strada in tutta la Spagna. Il governo di Madrid ha disposto l'obbligo se non può essere rispettata la distanza di 2 metri dalle altre persone. La misura fa parte del nuovo pacchetto di restrizioni per far fronte alla nuova ondata di contagi da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE) ed era già stata introdotta in Galizia e nelle Baleari. Solo ora è stata estesa a tutto il Paese.