Allarme bomba su volo Ryanair in Belgio, riaperto aeroporto Charleroi

È stato riaperto poco prima delle 14 l'aeroporto belga di Charleroi, chiuso poche prima a causa di un allarme bomba. Intorno alle 11 la pista di atterraggio dell'aeroporto di Charleroi e le operazioni dello scalo belga erano state sospese a seguito di un allarme bomba scattato a bordo di un aereo Ryanair proveniente da Faro, in Portogallo, e non da Porto come inizialmente riportato. Il velivolo era stato subito evacuato e i suoi 166 passeggeri messi in salvo prima dell'inizio delle operazioni di bonifica. "È stato stabilito un perimetro di sicurezza intorno all'aereo, con la chiusura della pista e la sospensione delle operazioni", aveva fatto sapere Nathalie Pierard, la portavoce della società che gestisce lo scalo. Charleroi, a sud di Bruxelles, è un hub importante della compagnia aerea low-cost Ryanair. Dallo scalo partono voli per quasi tutti gli aeroporti italiani.