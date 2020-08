19/23 ©Getty

Ad Arzachena, in Costa Smeralda, sono sette i positivi, tutti turisti, per i quali è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti. Ancora in Sardegna, dopo i 21 casi di coronavirus riscontrati a Carloforte anche a Sant’Antioco, in provincia di Carbonia-Iglesias, il 13 agosto è stato avviato uno screening di massa. Centoventi le persone che si sono sottoposte al tampone, raggiungendo la postazione allestita in porto