Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news del 20 agosto. LIVE

Introdotto dal decreto Rilancio, il buono è stato modificato e i fondi sono passati da 5 a 35 milioni. Per rilanciare il settore dopo l’emergenza coronavirus, prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta su taxi o Ncc, fino a 20 euro a corsa, per disabili e famiglie in difficoltà residenti nelle grandi città. Si può utilizzare per spostamenti dal 15 luglio al 31 dicembre 2020. Il governo: consentirà di dare un “contributo pubblico per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione Ncc” di “circa 600 euro”.