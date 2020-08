Coronavirus, in Germania record da aprile. In Usa 5,5 milioni di casi

A livello globale, superati i 22 milioni e 400mila contagiati. In Germania 1.700 casi in 24 ore. Preoccupa la Colombia, con oltre mezzo milione di positivi. In India balzo dei nuovi contagi: oltre 69mila in un giorno. Negli Usa è quello di New York lo Stato più colpito

Non si ferma la pandemia di Coronavirus nel mondo. A livello globale i casi sono oltre 22 milioni e 400mila, mentre i morti sono più di 787mila. Torna a preoccupare l’Europa e in particolare la Germania che ha registrato 1.707 nuovi casi nelle ultime 24 ore: è il livello più alto dallo scorso aprile. Le statistiche dell'istituto di sorveglianza epidemiologica Rki portano il numero totale di casi dall'inizio della pandemia a 228.621. Gli Usa, intanto, rimangono il Paese più colpito: qui i casi sono oltre 5,5 milioni. Preoccupano anche l’India e il Sud America. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Negli Usa lo Stato di New York è il più colpito approfondimento Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19 Gli Stati Uniti, nello specifico, hanno raggiunto il numero di 5.524.398 casi confermati di Covid-19 e di 172.965 morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. I nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 43.911 e il numero dei decessi registrati in un giorno è pari a 1.286. Lo Stato di New York non è più quello con il maggior numero di contagi, ma rimane il più colpito in termini di vittime, pari a 32.865. Nella sola città di New York, i decessi complessivi sono 23.642.

In Colombia superato il mezzo milione di contagi approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata In Sud America, la Colombia ha superato il mezzo milione di contagi, avendone registrati oltre 13mila nelle ultime 24 ore (nuovo record giornaliero) secondo quanto ha annunciato il ministero della Salute. Le vittime riconducibili al virus sono 15.979. La capitale Bogota, con i suoi 8 milioni di abitanti, resta il principale focolaio del contagio con circa un terzo delle persone contagiate. Diversi provvedimenti di chiusura sono stati varati a partire da marzo: l'ultimo scadrà a fine mese, mentre alcune attività economiche sono già riprese.